Több más intézményhez hasonlóan 35 percesek lesznek a tanórák november 7-étől, a tanszoba pedig délután négy óra helyett háromig tart, így rövidebb ideig kell fűteni - olvasható a portálon.

Bár a fűtési korlátozásról szóló rendelet általános iskolák esetében legalább 20, középiskolákban legalább 18 fokot ír elő télen, szinte valamennyi tankerületi központban és szakképzési centrumban fűtési maximumként értelmezik a megadott határértékeket, ezt bizonyítja több tájékoztató levél is, amit intézményvezetőknek, pedagógusoknak küldtek a fenntartók - mondta Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke.

A tankerületi központokban az eszközbeszerzést is korlátozták, illetve külön engedélyhez kötötték október végig. A PSZ-hez legutóbb több iskolából is érkezett jelzés arról, hogy a fénymásolással is takarékoskodniuk kell, mert nem kapnak fénymásolópapírt.

Ehelyett hőmérőket küldtek ki az intézményeknek, hogy ellenőrizhessék, nehogy átlépjék a megengedett hőmérsékletet a tantermekben

– mondta a PSZ alelnöke.

Egy Bács-Kiskun megyei iskolában pedig a vécépapír fogyott el, amit a szülők felháborodását követően pótolt csak a tankerület.