A tanárszakszervezetek októberben állapodtak meg, hogy közösen tárgyalnak a kormánnyal többek között a béremelésről. Azóta több forduló is volt, de nem sikerült megegyezni.

A kormány 10 százalékos emelést ad, de ez nem az alapbérre hanem a bérpótlékra vonatkozik. Pedagógus szakszervezetek szerint ez egy tollvonással visszavonható.

A Magyar Közlönyben már megjelent rendeletmódosítás az emelésről, ezzel azonban elégedetlenek az érdekképviseletek.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezte figyelmeztető sztrájkra is kész. A kormány úgy reagált, az átfogó bérrendezés 2023-tól várható. Erről korábban is Orbán Viktor is beszélt a közrádióban.