A beoltottak száma 6,4 millió fő Magyarországon, a beoltottak 60 százaléka a megerősítő harmadik oltást is felvette, 290 ezren már a negyedik oltást is kérték. Az oltás felvétele továbbra is folyamatosan biztosított a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál is. A kórházi oltópontokon minden pénteken lehet felvenni az oltást akár időpontfoglalás nélkül is, és továbbra is lehet online is időpontot foglalni - áll a koronavirus.gov.hu.

Az eddig beérkezett 32 millió adag vakcinából mostanáig több mint 16,8 millió adagot oltottak el. Magyarország az első uniós beszerzésben összesen 24 millió adag oltóanyagot rendelt, ez gyakorlatilag már beérkezett. A jövőben még Pfizer-szállítmányok várhatóak.

Az első uniós vakcinabeszerzés keretében 10,8 millió adag Pfizer vakcinát rendeltünk, amely 2021. november végére meg is érkezett. Ezt a felnőttek, valamint a 12-17 év közötti korosztály oltásához használják.

Az első uniós beszerzésen túl Magyarország tavaly ősszel újabb 2 millió adag gyermekek oltására alkalmas Pfizer vakcinát rendelt, amely két év alatt, 2022-ben és 2023-ban fog megérkezni.

Az első gyermekvakcina-szállítmány 2021. december 13-án érkezett. Mostanáig összesen 732 ezer adag gyermekek oltására használt Pfizer és 16 800 adag Moderna vakcina érkezett az országba. Az 5-11 éves gyermekek oltása regisztrációt követően történhet online időpontfoglalással kórházi oltóponton vagy a házi gyermekorvosnál.

Magyarország 9,5 millió adag Pfizert rendelt az újabb uniós beszerzésben, amelynek köszönhetően 2022 második félévére újabb 3 millió adag, 2023-ra pedig 6,5 millió adag - ebből 1,5 millió adag gyermekek oltásához való - Pfizer oltóanyag érkezhet hazánkba. A három beszerzésben tehát Magyarország összesen 22,3 millió Pfizer oltóanyagot rendelt.

A Magyarország által vásárolt, egymillió ember oltásához érkezett orosz Szputnyik vakcina már tavaly ősszel elfogyott, a Sinopharm továbbra is elérhető.

Más országoknak is adtunk vakcinákat: 18 országnak közel 5 millió adagot.

Jelenleg több mint 8,9 millió adag vakcina áll még rendelkezésre.