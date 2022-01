Az F1 minden alkalmazott számára kötelezővé teszi a Covid-19 elleni oltást - adta hírül a Bloomberg. Ezt az új FIA-szabályokba is beleírták - a sportág irányító testülete által kidolgozott regulák pedig automatikusan beépülnek az F1-szabálykönyvébe, így minden versenyzőre, csapatra, média- és vendéglátóra vonatkozik.

A versenyszéria szóvivője a lappal közölte: a Forma-1 irányítói megkövetelik, hogy az utazó személyzet teljes körűen be legyen oltva. Nincs és nem is kaphat senki mentességet.

Az F1 lett az első olyan globális sportág, amely ezt megköveteli, de Zak Brown, a McLaren istálló vezérigazgatója szerint nincs ebben semmi több, mint következetesség. - Van egy kihívás, és ellentétben a legtöbb sportággal, mi sok különböző országba utazunk. Így előfordulhat, hogy ami Angliában működik, az nem működik Franciaországban vagy Szingapúrban. Nekünk továbbra is rugalmasnak és alkalmazkodónak kell lennünk, és felelősségteljesen kell nyitnunk - ahogy a világ megnyílik" - mondta a menedzser.

A F1-ben 2022-ben 23 futam szerepel a versenynaptárban. Soha ennyi futamot nem rendeztek még e sportágban. A széria irányítói most abban reménykednek, hogy a március közepétől kilenc hónapon át aktív naptárt - többek között a most hozott szabálynak köszönhetően is - nem kell módosítani.