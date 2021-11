A szakember felidézte: több kételkedőt személyesen is meg tudott győzni róla, mennyivel több előny származik a védőoltás felvételéből, mint az elutasításából - olvasható az Index.hu-n.

Aki ezen a betegségen átesett, tud mesélni arról, mennyire súlyos következményekkel járhat (...), nem beszélve arról, ha rizikófaktorok vannak, akkor időnként fatális kimenetelű – fogalmazott a főorvos. Szlávik János a koronavírus omikronnak nevezett dél-afrikai változatával kapcsolatban elmondta: bizonyos szempontból aggasztóbb ez a variáns a korábbiaknál, mivel sokkal több mutációt tartalmaz, éppen azokon a helyeken, ahol az emberi sejtekhez kapcsolódik a vírus.

Ugyanakkor hozzátette: az omikron-variáns klinikai viselkedéséről jelenleg még nem sokat lehet tudni. Szlávik János szerint az első hírek ezek alapján rendkívül kedvezők, de mint mondta, azért várjuk ki a végét.

Ezeket tapasztalták a fertőzöttek

A főorvos rámutatott: az omikron-variáns a korábbi törzseknél enyhébb, ám jóval furcsább megbetegedéseket okozott Dél-Afrikában: így elsősorban fejfájást, rendkívüli gyengeséget, levertséget és szapora szívdobogást tapasztaltak a betegek.

Szlávik János megjegyezte: nem kizárt, hogy az omikron-variánssal szemben a jelenlegi védőoltások is védelmet adhatnak. Ellenkező esetben viszont egyes becslések szerint a koronavírus elleni vakcinát 30–60 napon belül úgy lehet átalakítani, hogy hatékony legyen az új változattal szemben. Ezt követően azonban le is kell gyártani, így a következő hónapokban nem lehet számítani ilyen típusú védőoltásokra.

A főorvos hangsúlyozta, a társadalom védelme érdekében a gyermekeket is be kell oltani, mivel ritkán náluk is kialakulhatnak veszélyes szövődmények, különösen a valamilyen alapbetegségben szenvedőknél: túlsúlyosoknál, cukor-, illetve szívbetegeknél, immunhiányosoknál.

Szlávik János is felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországra is megérkeznek a gyermekeknek való, a felnőtt dózis harmadát tartalmazó oltások. A főorvos szerint a szülők nyugodtan elvihetik gyermekeiket az oltásra, a gyerekeknél ugyanis ritkák az oltási reakciók, és a vakcinák náluk talán még hatékonyabbak is, mint a felnőtteknél.

Szlávik János elmondta, egyesek szerint a következő hetekben tetőzhet a negyedik hullám, de sajnos egyre többet hall az ötödik hullámról is. Ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy a második hullámot is szinte azonnal követte a harmadik.