„Az oltásellenesek egyrészt komolyt veszélyt jelentenek nemcsak saját maguk, de mások számára is, másrészt mindenkinek nagyon sok gondot okoznak. Egyrészt, amikor megfertőződnek, és súlyos betegségük alakul ki és bekerülnek a kórházba, akkor nagyon súlyos tünetekkel kell harcolniuk az életükért, emellett nyilván a hozzátartozók is nagyon aggódnak értük. (…) Mi pedig nagyon megterhelő harcot vívunk” – idézi a portál a videót, amit a magyar kormány Facebook-oldalán is megosztottak kedden.

A felvételen Dr. Czibula Eszter tüdőgyógyász beszél, aki szerint nagyon nehéz gyerekes családapáktól búcsút venni, „főleg azzal tudattal, hogy ez megelőzhető lett volna”.