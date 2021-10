Zacher Gábor azt mondta, továbbra is értetlenül állnak azelőtt, miért nem ismerhetik meg az új koronavírusos betegek oltási adatait. „Az EESZT-ből (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) 2 perc alatt le lehetne hívni azokat az adatokat, hogy az új betegek közül mennyien oltottak és mennyien nem. A vakcinák hatékonyságáról is lehetne egyfajta képet kapni. Ezzel szerintem nem sértenénk semmilyen személyes adatot” – érvelt a portálnak az oltási nyilvánosság mellett Zacher Gábor. Állítása szerint egyetlen orvos és a teljes egészségügyi szakma sem a beteg neveire, vagy lakcímükre lenne kíváncsi, hanem arra, hogy miként működnek az oltások.

Ennek híján jelenleg az egymás közötti információcseréből az derül ki, hogy az intenzív osztályra kerülő minden 5. nem oltott betegre jutott 1 beoltott páciens. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szűkszavú közleményei hetek óta ugyanazt ismételgetik, miszerint: „az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb.”

Azt is megjegyzik, hogy a „koronavírus delta variánsa miatt több országban és hazánkban is újra emelkedik a fertőzöttek száma. A járvány mostani hullámában azonban nagy előny, hogy már van vakcina és a legtöbben fel is vették az oltást, amely a legerősebb védelmet jelenti a vírus ellen. A beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.” Arra vonatkozóan nincs hivatalos magyarázat, hogy a bűvös 1 százalék említése milyen adatok alapján jön ki.

Angolszász tanulmányok alapján egyébként 13-14-szeres különbség van halálozásban az oltottak és a nem oltottak között. Lefordítva, aki semmilyen oltást nem kapott, súlyos koronavírus-fertőzés és gyengébb immunrendszer esetén 13-14-szer nagyobb eséllyel hal meg a betegségben, ahhoz képest, mint, aki valamilyen vakcinát megkapott.

„A delta variáns reprodukciós rátája már 6-os, egy átlagos vírusé 1-es. A lappangási ideje is nagyon lerövidült a korábbi variánsokhoz képest” – mondta el újabb tapasztalatait Zacher Gábor. Szerinte jelenleg nincs alternatívája az oltásnak a koronavírus elleni küzdelemben. Arról például nincs tudomása az orvosoknak, hogy valaki 3 vakcina adag után kórházba került volna.

A szem- és kötőhártya-gyulladás az egyik legújabb jele annak, ha valaki a koronavírus deltavariánsával fertőződött meg. Ennél frissebb szimptómát a már ismert tüneteken kívül nem tudnak az orvosok. Zacher Gábor is azt mondta, hogy legalább a tömegközlekedésben, az üzletekben, az irodákban és más nyilvános zárt terekben visszahozná a kötelező maszkviselést, hogy lassuljon a járvány terjedési sebessége.