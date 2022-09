Nem adható bárkinek az a Covid-19 elleni vakcina, ami a napokban érkezett meg Magyarországra, csak ismétlőoltásként alkalmazható - mondta a Békássy Szabolcs országos kollegiális vezető, háziorvos az Inforádióban.

Ez a vakcina alapimmunizálásra nem használható csak harmadik, negyedik, illetve most már ötödik oltásként lesz felvehető

– mondta a Háziorvosok Online Szervezetét alapító orvos.

A Nemzeti Népegészségügy Központ (NNK) szerdán közölte, hogy megérkezett Magyarországra a Pfizer és a BionTech koronavírus ellen kifejlesztett új vakcinája, amely már az omikron variáns ellen is bevethető. Most 109 440 adag oltóanyag érkezett az európai uniós beszerzés 9,5 millió adagjából. Az oltóanyagot az eredeti vírustörzsre és az omikron BA1 variánsa ellen fejlesztették ki. A vakcina jövő héttől lesz elérhető az oltópontokon. A jövő héten újabb szállítmány - 106 560 adag - érkezik, október-novemberben pedig hárommillió adagot várnak. Jövőre 6,5 millió adag oltóanyag szállítása várható.

Békássy Szabolcs elmondta, a most érkezett vakcina hasonló technológiával készült, mint amit már eddig is használtak, viszont az mRNS vakcina a korábbi hatóanyagon túl az omikron BA.1 variáns elleni hatóanyagot is tartalmazza. A kiszerelés változhat, de az oltás technológiájában lényegében nem lesz különbség.

A háziorvosok azt javasolják, hogy aki nagyon régen kapta meg az első két oltást, illetve a harmadik ismétlő oltását is már több hónappal ezelőtt adatta be, az ősszel egy ismétlő oltást vegyen fel.