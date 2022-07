Az ország nagyobb részén gyengén felhős, napos idő várható, de főleg hazánk északnyugati felén több helyen erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és ott záporok, zivatarok is kialakulnak - közölte az Országos Meteorológia Szolgálat.

Éjjel egy hidegfront szakadozott felhőzete húzódhat hazánk felett. Szórványosan várható záporeső, zivatar. Vasárnap a hidegfront felhőzete estig kelet felé elhagyja az országot. Mögötte általában több órára kisüt a nap, de napközben még gomolyfelhők képződnek. Kezdetben szórványosan, délután főleg a déli és a keleti megyékben valószínű zápor, zivatar, nagyobb számban nagyjából a Miskolc-Békéscsaba vonal tágabb környezetében. Az északi, északnyugati szelet több helyen erős, zivatar környezetében viharos lökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 22 fok között alakul, de a vízpartokon, a városokban, a magasabban fekvő helyeken enyhébb is lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 30 és 36 fok között várható.

Dél-, Délnyugat-Európában, valamint a Kelet-európai-síkság nagyobb részén anticiklon, a benne uralkodó szárító hatású, leszálló légmozgás alakítja az időjárást, felhő is alig zavarja a napsütést. Az Atlanti-óceántól érkező légköri frontok útja főként kontinensünk északnyugati, északi területei felé vezet, arrafelé időnként csapadékos, szeles időt okozva. Ugyanakkor egy hidegfront a következő 24-36 órában átmenetileg Közép-Európát, így a Kárpát-medencét is érinti. Hazánkban is kialakulnak záporok, zivatarok és néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.