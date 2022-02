Csütörtökre virradó éjszaka tovább csökken a felhőzet, és hajnalban, reggel már jobbára gyengén felhős idő valószínű. A Tiszántúlon azonban ekkor is előfordulhatnak felhősebb körzetek, arrafelé helyenként hózáporok alakulhatnak ki. Az északnyugati szél valamelyest veszít erejéből, de még hajnalban is előfordulhatnak erős, esetleg viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +2 és -4 fok között alakul, de a kevésbé szeles fagyzugokban ennél alacsonyabb, megközelítőleg a Győr-Szeged szélcsatorna mentén ennél magasabb értékek is lehetnek.

Csütörtökön a Tiszántúlon reggel még előfordulhat hózápor, majd délelőtt ott is mindenütt csökken a felhőzet, és ekkor jobbára gyengén felhős, napos idő lesz. Délutántól azonban nyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és az esti, késő esti órákban az északi, északkeleti tájakon gyenge vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Tovább mérséklődik az északnyugati szél, amely délnyugatira, délire fordul: már csak délelőtt fordulhat elő néhány élénk, egy-egy erős széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 4 és 9 fok között alakul, északkeleten lehet ennél egy-két fokkal hidegebb.

Pénteken borult idő valószínű, majd átmenetileg felszakadozik, csökken a felhőzet, a nap nagy részében kissé vagy közepesen felhős lesz az ég. Estefelé újra erősen megnövekszik a felhőzet. Reggel, délelőtt főként északkeleten fordulhat elő gyenge havazás, később helyenként alakulhat ki eső, zápor. Este északkeleten néhol ónos eső sem kiárt. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3, +3 fok között, északkeleten néhol -5 fok körül alakul. Kora délután többnyire 6, 13, az északkeleti határvidéken 1, 5 fok valószínű.

Szombat éjjel jobbára erősen felhős lesz az ég, majd napközben csökken a felhőzet. Északon több, délen kevesebb napsütés várható. Éjszaka elszórtan lehet eső, északkeleten néhol ónos eső sem kizárt. Napközben helyenként alakulhat ki záporeső. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megerősödik. Hajnalban -2, +4, kora délután 5, 10 fok várható.