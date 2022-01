Szerdára virradó éjszaka északkelet, észak felől mindenütt gyorsan csökken a felhőzet, legkésőbb a déli, délnyugati tájakon, de kora hajnalban már ott is jobbára derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk. Az esti órákban a a déli vidékeken előfordulhat hószállingózás, gyenge havazás, később érdemi csapadék már sehol sem várható. Az északi, északkeleti szél nagy területen lesz élénk, erős, majd az éjszaka második felében veszíteni kezd erejéből a légmozgás. A Tiszántúlon helyenként továbbra is előfordulhat hófúvás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és -12 fok között várható, de a kevésbé szeles, havas tájakon, illetve a fagyzugokban ennél jóval hidegebb is előfordulhat, akár -15 fok alá is hűlhet a levegő.

Szerdán napközben általában derült vagy gyengén felhős, napos, száraz idő lesz. Az esti órákban az északi, északnyugati tájak fölé szakadozott, oszladozó felhősáv csúszhat. Az északi, északkeleti szelet napközben még nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések, ekkor a Tiszántúlon még hordhatja a havat. Estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -3 és +3 fok között várható, de a Tiszántúl kevésbé szeles, hófödte tájain ennél akár több fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.

Csütörtökön szakadozott frontális felhőzet vonul át felettünk, de emellett az ország nagyobb részén többórás napsütésre számíthatunk. Hajnalra helyenként zúzmarás köd képződhet. Számottevő csapadék nem valószínű. A nyugati, északnyugati, a Tiszántúlon a déli, délnyugati szél helyenként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában -4 és -13 fok között alakul, de a hóval borított tájakon jóval hidegebb lesz, néhol -20 fok köré is lehűlhet a levegő. A csúcsérték általában 1 és 6 fok között alakulnak, de a hófödte keleten, északkeleten 0, -5 fok valószínű.

Pénteken általában többórás napsütésre számíthatunk, azonban az északkeleti, keleti tájakon az éjszaka képződő zúzmarás köd, illetve rétegfelhőzet egy része napközben is tartósan megmaradhat. Számottevő csapadék nem valószínű. Estétől északkelet, észak felől felhősödés várható, és gyenge vegyes csapadék is előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet nagyobb területen kísérhetik élénk vagy erős lökések. Hajnalban általában 0 és -6 fok között alakul a hőmérséklet, de a havas, illetve a szélcsendes, fagyzugos részeken több fokkal hidegebb lehet. Kora délután többnyire 4, 10, a szélvédett, hófödte tájakon azonban 0, -3 fokot olvashatunk le a hőmérőkről.