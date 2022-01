Szerdára virradó éjszaka általában felhős idő valószínű, de átmeneti vékonyodások, szakadozások akár nagyobb területen is lehetnek, majd hajnalra a déli megyék kivételével beborul az ég. Az esti órákban az északkeleti megyékben, majd hajnaltól az északi megyékben lehet gyenge eső. Nagy területen marad erős a déli, délnyugati szél, amely hajnalban a Kisalföldön és az Alpokalján északnyugatira fordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 11 fok között valószínű, de az Északi-középhegység és az Alpokalja szélvédett tájain ennél hidegebb is lehet.

Szerdán általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a déli, délkeleti megyékben időszakosan vékonyabb lehet a felhőzet és (szűrt) napsütésre is van esély. Több helyen előfordulhat eső, zápor, estétől az Észak-Dunántúlon néhol havas eső, havazás is lehet, de megmaradó hóra kicsi az esély. A délnyugati szél fokozatosan északnyugatira fordul, több helyen erős, néhol viharos lökések valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, de az Észak-Dunántúlon és az Északi-középhegységben 10 fok alatt maradhat a csúcsérték.

Csütörtökön a frontális csapadék reggel, délelőtt elhagyja a keleti, délkeleti tájakat is, mögötte pedig északnyugat felől egyre nagyobb területen felszakad a felhőzet, kisüt a nap. Általában eső várható, de intenzívebb csapadékhullás esetén havas eső, havazás is lehet, megmaradó hótakaró viszont elsősorban csak a magasabban fekvő helyeken valószínű. Este északkeleten újra több lesz a felhő, és főként ott zápor, hózápor is kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen kísérhetik erős széllökések. A hajnali órákban -3, +4 fokot mérhetünk. A csúcsérték 3 és 8 fok között alakul - írják a meteorológusok.