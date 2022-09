Megérkezett a nagy zuhé, és 20 fok alá esik a hőmérséklet

Az elmúlt hetek csapadékos időjárása fokozatosan mérsékelte, majd az Alföld középső tájainak kivételével a legtöbb helyen meg is szüntette az aszályt hazánkban. A múlt hét második felében is jelentős mennyiségű eső esett az északkeleti és a délkeleti területeken. A csapadékos időjárás a héten is folytatódik, ezúttal a déli és keleti országrészben valószínű a nagyobb, 20 millimétert meghaladó mennyiség. Ezzel együtt tartósan és jelentősen le is hűl a levegő, szombattól országszerte 20 fok alatti hőmérsékletekre van kilátás - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).