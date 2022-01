Ekkora területen 100 km/h-t meghaladó széllökéseket régen mértünk, a top10-be is csak bőven 100 fölötti értékekkel tudtak állomások bekerülni – írja a szolgálat. A Malik csak az éjszaka során mérséklődött lassanként.

Az erősen viharos szél többfelé okozott károkat okozott a Katasztrófavédelem még most is dolgozik a károk felszámolásán. Ezúttal azonban halálos balesetet is okozott a viharos szél.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a szeles idő miatt vasárnap összesen 1654 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A tűzoltói munka kétharmadát a szélben letört faágak, kidőlt fák adták, sok fa utakra, házakra, melléképületekre, kerítésekre, autókra és elektromos vezetékekre dőlt.

A tűzoltói beavatkozások egyharmadát pedig épületkárok felszámolása, magasból lógó cserepek, bádoglemezek, reklámtáblák, ledőlt kémények eltávolítása jelentette.

Az erős szél sok épület tetőszerkezetét megrongálta, nemcsak magánházakét, hanem középületekét is, összesen 273 épületben keletkezett valamilyen mértékű kár. Nyolc családi házban a szél olyan mértékű károkat okozott, hogy átmenetileg lakhatatlanná váltak, az itt élő 34 embert rokonok fogadták be.

Számos kárestről számoltak be a biztosítók és a kármentők. A Generali Biztosítóhoz eddig több száz bejelentés érkezett, becsléseik szerint pedig 1000 fölött várható a szélvihar okozta károk száma, értékük pedig elérheti a 2-300 millió forintot. Szőke Gábor Miklós kazincbarcikai unikornis szobrát is ledöntötte a lábáról a vasárnapi vihar. Az alkotás, amelyet a Szigeten is bemutatták néhány éve, javítás után visszakerül a helyére.