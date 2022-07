A portál úgy tudja, döntéshez családi és üzleti nehézségek is egyaránt vezethettek. Adócsalás miatt a NAV is vizsgálatot folytatott ellene, gyanúsítottként megtörtént a meghallgatása is, de vádat nem emeltek ellene.

Az agráriumban tevékenykedő vállalkozó és testvérei a 32,4 milliárdos vagyonukkal az 55. leggazdagabbnak számítottak Magyarországon A 100 leggazdagabb listája szerint.

A Claessens-család cégét vezető Peter 1995 óta élt Magyarországon Somogyszob Nagybaráti-pusztán. Több mint negyedszázada vásárolták meg a Dél-somogyi Állami Gazdaság romos telepét, ahol a megye legmodernebb állattartó vállalatát hozták létre. Ma már a család Somogy megyében összesen 10 önálló telephellyel rendelkezik és a több mint 300 főt foglalkoztató csoport a térség egyik legnagyobb munkaadója.

Claessens Peter, idén júniusban a Külgazdasági és Külügyminisztériumban vette át a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, amivel az agrárgazdaság területén végzett, különösen az innovatív technológiák hazai alkalmazása terén nagy jelentőségű, több évtizedes munkáját ismerték el.