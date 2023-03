A 2022-es háborús év kicsit sem kedvezett a nyugdíjpénztári befektetéseknek. A megtakarítók számára viszont megnyugtató lehet, hogy a legtöbb portfólió hosszú távon képes reálhozamot felmutatni még a vágtató infláció ellenére is. A Magyar Nemzeti Bank önkéntes nyugdíjpénztári hozamokról szóló legfrissebb statisztikái szerint 2008 óta nem volt ilyen rossz évük a nyugdíjpénztáraknak – számolt be a Bankmonitor.

A friss nyugdíjpénztári hozamstatisztikákból kiolvasható, hogy 2022-ben lejtmenetbe kerültek a nyugdíjcélú befektetések. A hozamok nagy szórást mutattak: a -14,5 százalék és +8,5 százalék közötti sávban alakult a portfóliók elmúlt egy éves teljesítménye. A zuhanás a kötvény- és részvénytúlsúlyos portfólióknál is jelentkezett, mindegyik kategóriában előfordultak számottevő veszteségek.

A záró vagyonnal súlyozott nettó hozam -6,8 százalék volt, vagyis az önkéntes nyugdíjpénztári szektor tavaly összességében veszteséges volt.

A kötvényportfóliók esetében a jegybanki alapkamat és egyéb piaci kamatszintek emelkedése okozta a leértékelődést. Ennek hátterében az a pénzügyi összefüggés áll, amely szerint az elvárt hozam emelkedésének hatására a kötvények árfolyama csökken. Ez a hatás fokozottan érinti a hosszú futamidejű kötvényeket, amelyekbe a nyugdíjpénztárak szívesen fektetnek.

A részvénytúlsúlyos portfóliókkal sem volt elkerülhető az árfolyamesés. Az energiakrízis, az egy évvel ezelőtt kitört háború és a rekordmagas infláció következtében világszerte eluralkodott a negatív hangulat a részvénypiacokon. Mivel a nyugdíjpénztárak részvényekben is jelentős vagyont tartanak, a hazai és külföldi tőzsdék esése erősen megmutatkozott a portfóliók teljesítményében.

Hosszabb távon jobban muzsikálnak a nyugdíjpénztárak

Egy hosszú távra szóló befektetés teljesítményének helyes megítéléséhez az elérhető hozamokat is érdemes szem előtt tartani. A nyugdíjpénztári megtakarítások ebbe a kategóriába tartoznak: a pénztártagok általában a harmincas-negyvenes éveikben kezdik el az öngondoskodást, azaz a nyugdíjba vonulásuk időpontjáig még 20-30 évük van hátra. Ezért téves következtetésekhez vezet az elmúlt egy év alapján véleményt alkotni a szektor teljesítményéről.

A 2022-es beszakadás ellenére jól tartják magukat az önkéntes nyugdíjpénztári befektetések.

A vizsgált 45 portfólióból 32 még így is képes volt reálhozamot produkálni az elmúlt 13 év folyamán. Bizakodásra ad okot az is, hogy a pénztárak tavaly csökkentették a készpénzben vagy bankbetétben tartott vagyonuk arányát. Ez azt jelzi, hogy a lejtmenet idején vásárolni kezdtek, így a következő fellendülésből még erősebben tudnak majd részesedni.

A nyugdíjcélra megtakarítók 20 százalékos állami támogatást (SZJA-visszatérítést) is kaphatnak a befizetéseikre, ez a plusz bevétel pedig a befektetési eredményeken felül is növeli a megtakarítások jövedelmezőségét. Ha valaki havonta 25 ezer forintot fizet be a nyugdíjpénztári számlájára, ezáltal évi 60 ezer forint adójóváírásra lesz jogosult. Mostanra mintegy 1,1 millió fő rendelkezik önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal.