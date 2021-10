A 24.hu által kiszúrt írás szerint az óraátállítás megszüntetéséről az uniós tárgyalások az Európai Unió Tanácsában megakadtak. Nyilvánvalóvá vált, hogy a tagállamok rendkívül megosztottak az óraátállítást illetően. Csak jelentős tagállami egyetértéssel lehet továbblépni.

A döntés előtt a szomszédos tagállamokkal szorosan együttműködve egy, az egész unióra kiterjedő hatásvizsgálat is szükséges, szem előtt tartva a harmonizáció jelentőségét – tette hozzá az államtitkár. Ha az ügyet az Európai Unió Tanácsa újratárgyalja, a kormány továbbra is a tagállami konszenzusban lesz érdekelt, elsősorban a V4-országokkal együttműködésben, mivel történelmi, gazdasági és kulturális kapcsolataink is ezt indokolják.

A csehek pár hete döntöttek úgy, hogy mivel nem sikerült megegyezni az óraátállítás eltörléséről az unióban, ők nem várnak és inkább folytatják az egészet úgy, ahogy eddig.

A Magyar Alvás Szövetség szerint a csehek lépése konzerválhatja ezt a helyzetet Európában, hiszen az európai országoknak közösen kell lépniük az ügyben.