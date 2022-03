A jelenleg érvényben lévő irányelv szerint az uniós tagállamoknak minden évben március utolsó vasárnapján kell váltani nyári időszámításra, és október utolsó vasárnapján a télire - emlékeztet a portál.

Az idei téli óraátállításkor pedig majd 2022. október 30-án vasárnap hajnali 3 órakor kell visszaállítani az órát 2 órára.

Magyarországon 1954 és 1957 közt az elektromos kapacitási nehézségek miatt alkalmazták, majd 1958 és 1979 között szünetelt a nyári időszámítás.

Az Európai Unió először 1980-ban hozta összhangba a nyári időszámítást annak érdekében, hogy az egységes piacon az addigi gyakorlattal ellentétben egyszerre történjen az óraátállítás.

Az Európai Bizottság 2018-ban nyújtotta be az időzónák eltörlésére vonatkozó javaslatát, de a megvalósítás rengeteg egyeztetést igényelt volna, ezt a feladatot nem sikerült megoldani. Ezzel maradt a téli is és a nyári időszámítás is.