Orbán Viktor a Bosch Budapest Innovációs Kampusz átadásán arról beszélt az MTI szerint, hogy jelenleg 11 ezer Oroszország elleni szankció van életben, de a háború zajlik, az oroszok pedig nem gyengülnek. (Az orosz kormány viszont évtizedes recessziót vár - a szerk.)

Az így kialakult infláció teljesen térdre kényszerítheti az EU országait - véli a miniszterelnök. (A németek például eddig jól állnak a felkészüléssel és a betárolással - a szerk.)

Azt viszont tényként állította, hogy Magyarországon energiahiány helyett lesz elég gáz és villany, így egyetlen gyárat sem kell majd leállítani és nyugodtan jöhetnek a befektetők. A cél az, hogy a magyar gazdaság az egyik leginnovatívabb legyen Európában, és ezt szolgálja az egyetemi modellváltás és a felsőoktatásba pumpált pénz is.

Új harcot hirdetett Orbán



Orbán Viktor szerint jelzésértékű, hogy minden nehézség ellenére itt épül Európa legnagyobb akkumulátorgyára, és a folyamatosan új megoldásokkal előrukkoló kutatók és tudósok ebben a nehéz helyzetben is előrefogják vinni Magyarországot.

A miniszterelnök harcot hirdetett a "fundamentalista zöldekkel" és a "geopolitikai játszmákba bonyolódó bürokratákkal" szemben is, hogy ne zárjanak ki semmilyen energiaforrást amire szüksége lehet Európának. Szerinte elsősorban politikai okokból mond le az EU különböző energiákról, és ezzel saját iparát helyezi versenyhátrányba.

Beszéde végén gratulált és köszönetet mondott a Boschnál dolgozó magyar mérnököknek, hiszen szerinte ők tehetnek leginkább arról, hogy a cég német vezetése erre terjeszkedik. Azt is elmondta, hogy ahogy a technológiában, úgy a politikában is kísérletezni is innoválni kell, mert aki eltompul és kényelmes lesz, annak "befellegzett".