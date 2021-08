A 12 milliárdos célzott támogatás benne van a 2021-es és a 2022-es költségvetési törvényben is, a kormány tehát azzal, hogy nem fizet, nem hajtja végre az Országgyűlés által elfogadott törvényt. Így a fővárosi önkormányzat kénytelen megelőlegezni ezt az összeget, miközben a járvány miatt a saját, illetve a cégeinek bevételei is csökkentek – mondta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a lapnak.

Egyelőre a normatíva kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés tervezetét sem küldték meg az önkormányzatnak, márpedig ebben kellene megjelölni a fizetés ütemezését is. Kiss Ambrus több levelet is írt az ügyben a felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumnak (ITM), de választ nem kapott. (A Népszava is érdeklődött az ITM-nél és a Pénzügyminisztériumnál, de lapzártáig nem kapott választ.)

A fővárosi önkormányzat 106 milliárd forintot tervezett be – legnagyobb költségvetési tételként – a fővárosi közösségi közlekedés működtetésére. Ez az összeg Kiss Ambrus szerint azonban várhatóan 120 milliárd forintra emelkedik, mivel a bevételek messze elmaradnak az előző évekétől. A cég jegyár-bevétele 2021 első félévében 18 milliárd forint volt, szemben a járvány előtti utolsó „békeév” 2019 első félévében elért 34,8 milliárddal. Ráadásul az idei első féléves eredmény még a tavalyitól is elmarad 4 milliárddal - írta cikkében a Népszava.