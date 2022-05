Sportminisztérium továbbra sem lesz, a szétszervezett Emberi Erőforrások Minisztériumából a Honvédelmi Minisztériumhoz kerül a sportot felügyelő államtitkárság és azt a poszttól búcsúzó - korábban úszó, jogász végzettségű, jelenleg fideszes országgyűlési képviselő - Szabó Tünde helyett Schmidt Ádám jogász irányítja majd. Ő tavaly óta a miniszterelnök sportügyi főtanácsadójaként dolgozott - értesült a Nemzeti Sport.

A változásról szóló hírt a tegnap este megjelent Magyar Közlöny megerősíti.

Törvénybe foglalták A keddi Magyar Közlönyben megjelent, a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény módosítása szerint ezentúl a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörébe tartoznak a sportügyek. A honvédelmi miniszter a kormány

1. honvédelemért,

2. a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó központi beszerzésekért,

3. védelmi fejlesztésekért,

4. sportpolitikáért,

5. sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,

6. kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért

felelős tagja - áll törvénymódosításban.

Az új sportért felelős államtitkár, Schmidt Ádám - a kajakos olimpiai bajnok Kovács Katalin férje - korábban volt már a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), a kosárlabda-szövetség és a Puskás Akadémia jogásza is, a MOB-nál az áprilisi országgyűlési választás előtt lezajlott vezércsere mögött részben az ő befolyását sejtik - jegyezte meg az nso.hu.

A miniszterelnök dönt sportügyekben



A lap szerint a sport Orbán Viktor miniszterelnöknek is kiemelten fontos, „stratégiai” ágazat, 6000 milliárdosra becsült fejlesztéssel az elmúlt tizenkét évben.

"Ahogyan az államigazgatásban emlegetik, valójában Orbán Viktor a sportminiszter, de legalábbis naprakész a terület legtöbb ügyével kapcsolatban és a fontosabb döntéseket is ő hozza meg. Technikai problémát is jelentett korábban, hogy a sport erős szereplői minden döntést tőle vártak, kevésbé fontos ügyekben, egymás feje fölött átnyúlva is, ráadásul a többcsatornás irányítási rendszerben (Emmi, Miniszterelnökség, MOB, klubok, szövetségek) nehéz volt sínen tartani a folyamatokat. A jelek szerint a sok hatalmi központ érdekeinek koordinálása, az egy kézben összefogott sportirányítás lesz a miniszterelnök felé egyfajta szűrő szerepét is betöltő Schmidt államtitkár feladata, aki jobbára már tanácsadóként is hasonló pozíciót töltött be" - írta a jól értesült KESMA-lap.

Érdekesség, hogy arról, a sportügyek a Honvédelmi Minisztériumhoz tartoznak majd az 5. Orbán-kormányban, nem beszélt a kormánya bemutatásakor a miniszterelnök, sem - a hadiiparban is érdekelt üzletember - Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszteri parlamenti meghallgatásán.