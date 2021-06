"Az oltatja be magát, aki akarja, és aki akarja, be tudja" - mondta a csütörtöki kormányinfón Orbán Viktor miniszterelnök az Infostart beszámolója szerint.

A kormányfő hozzátette: A járvány azok számára ért véget, akik beoltatták magukat. Akik nem oltatták be magukat, veszélyben vannak, akár életveszélyben is. "Nyugati vakcinából még érkeznek adagok" - mondta Orbán Viktor, a mennyiségeket sorolva megjegyezte, akár harmadik-negyedik oltásra is sor kerülhet.

Bejelentette, a 12 év felettiek is olthatók már, erre nem indul külön kampány, a szülőknek kell ebben közreműködniük. A második oltást fel nem vevőktől elveszik a védettségi igazolást.

Újabb konzultáció lesz

A miniszterelnök bejelentette, hogy a járvány után a kormány újabb nemzeti konzultációt indít, amelyben többek között a minimálbérről, a gyermekeket nevelő családok visszakapott szja-járól, a hitelmoratóriumról lesz szó. A kormányinfón kiderült, hogy a járványügyi védekezésben részt vettek 10 nap rendkívüli szabadságot kapnak.