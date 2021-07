Eddig úgy volt, hogy csak a veszélyhelyzet megszűnése után lehet országos népszavazást tartani, de a kormány előrehozta ezt az időpontot. Szerda reggel 8-kor már életbe is lépett a rendelet, így már a vészhelyzet lejárta előtt is lehet népszavazást kezdeményezni - írta a Népszava.

Ennek eredményeként nem sokkal Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése után Karácsony Gergely Facebook oldalán közölte: országos népszavazást kezdeményez három témában: a kínai egyetem helyett a Diákváros épüljön-e meg Budapesten, a kormány ne adhassa el az autópályákat és legyen-e általános, ingyenes antitest-szűrés minden 60 év feletti honfitársunknak".

Karácsony Gergely délutáni rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be kérdéseit, ami végül ötre növekedett:

Egyetért-e Ön azzal, hogy minden hatvan év fölötti, magyarországi lakóhellyel rendelkező személy ingyenesen legyen jogosult SARS-CoV2 neutralizáló antitest kimutatására alkalmas tesztre?

Egyetért-Ön azzal, hogy koncessziós szerződés keretében gazdasági társaságnak ne legyen átengedhető magyarországi gyorsforgalmi út üzemeltetése?

Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez?

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI törvényt?

Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?

Az Orbán Viktor által bejelentett népszavazási kérdéseket a kormány szerda délután már be is nyújtotta a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB). Az iroda honlapján már meg is jelentek a kormány kérdései is - írja a 444.hu.

Az NVB-nek 60 napja van arra, hogy döntsön a kérdés hitelesítéséről. Az NVB akkor hitelesíti a kérdést, ha az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésről van szó, és ha nem ütközik tiltott tárgykörbe (például a költségvetés vagy nemzetközi szerződések ilyen tárgykört jelentenének), továbbá, ha egyértelmű a kérdés megfogalmazása. Az NVB határozata ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani a Kúriához, aminek 90 napja van arra, hogy jogerősen eldöntse, a népszavazásra feltenni kívánt kérdés hitelesíthető-e.

A miniszterelnök által szerdán bejelentett népszavazásra 2022 januárjában, vagy legkésőbb februárban kerülhet sor – írta a Magyar Nemzet. A lap szerint az időpont oka az országos népszavazás legkorábbi megszervezhetőségén túl az, hogy az áprilisi, országgyűlési választás előtt több mint 41 nappal kell lezajlania a népszavazásnak.