A kormányfő hangsúlyozta: azt ajánlják Magyarországnak, hogy akarjon többet.

Nem érhetjük be azzal, amit elértünk, mert még mindig vannak szegények. Még mindig nem születik elég gyermek. Még mindig nincs mindenkinek jó lakása. Még nem elég se a fizetés, se a nyugdíj. Egész egyszerűen többre van szükségünk. Miért érnénk hát be azzal, amink van?

- tette fel a kérdést.

Ha folytatjuk a polgári kereszténydemokrata kormányzást, tíz év alatt újra hatalmas utat tehetünk meg - idézi az MTI a beszédet.

"Felléphetünk a fejlett országok közé. Felszámolhatjuk a szegénység maradékát is. Zöld, egészséges, természeti kincseit és szépségeit megőrző, egészségesebb és hosszabb ideig élő emberek országa lehetünk".

Orbán Viktor közölte: kevés országnak sikerült fellépnie a legfejlettebbek közé, de volt néhány, tehát nem lehetetlen. "Mi itt a Fideszben pontosan tudjuk, hogyan kell megcsinálni": adócsökkentés, beruházások, egyetemfejlesztés, kutatás, innováció, a munka és a munkások nagyobb megbecsülése, vidékfejlesztés és még jobb kormányzati munka - sorolta.

Úgy vélte, "képesek vagyunk rá, Magyarország képes erre. Tíz év alatt eljuthatunk, és el is fogunk ide jutni". Ezért döntöttek a valaha volt legnagyobb vidékfejlesztési program elindításáról 8 ezer milliárd forint értékben, a valaha volt legnagyobb összeget, 2700 milliárd forintot fordítanak az egyetemek fejlesztésére, és a magyar védelmi ipar csak most indul be. Újraépítik a vasúti járműgyártást, megépítik a V4 fővárosait összekötő gyorsvasutat, visszavásárolják és fejlesztik a nemzeti repteret, megépítik Paks 2-t, és 2030-ig az elektromos áram 90 százalékát karbonmentesen állítják elő - sorolta.