Eddig 8 nap alatt már 140 ezer ember érkezett Ukrajnából, és még többen is jönnek majd - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közrádióban, a szokásos heti interjú keretében.

Nem Magyarország kezében van az ukrán háború megoldása, azonban itt kell felkészülni az állami szerveknek a mostaninál is nagyobb menekülthullámra.

Meg kell szervezni a menekültek jövőjét. Az ideérkezők 70-80 százaléka tovább megy a hatósági statisztikák szerint. „Hazareptetjük azokat, akik harmadik országból jönnek, és vannak, akik maradnak, el kell őket helyezni, el kell őket látni, iskolát biztosítani a gyerekeknek, beoltani az embereket.”

Sok a diák aki menekül, ezért ma India miniszterelnökével is egyeztet a hazautazás részleteiről

Minden állami szervnek megfeszített munkát kell végeznie, például abban is, hogy azoknak, akik maradnak, munkát biztosítsanak.

Jelen állás szerint három hónapig álljuk kiadásokat, ugyanúgy mint egy magyar munkanélkülinek, utána dolgozni kell.

Magunkkal azonos módon kezeljük őket

- mondta a politikus.

Helyi politika kell

Ha Brüsszelre várnánk, akkor súlyos bajok lennének, ez a mi bajunk

Orbán szerint a szankciók árát általában a szomszéd fizeti meg, ezt érzi például Magyarország is már az elején, és ezért kell egy egyeztetett politika a V4 körében.

Ezért volt már régóta békepárti Magyarország. Ide jutottunk, de nem Magyarország „zakómérete” megoldani a világ nagy problémáit – mondta Orbán.

Most itt van a teher, a V4 hatékonyabban tud fellépni „mintha Brüsszelre várnánk.”

Közvetlen veszély, hogy a nyugatiak szankciók mellett döntöttek, pedig ez a Krím esetében sem jött be, és ez volt azóta is a magyar álláspont. Már most is kell az első nehézségeket kezelni, a Sberbank bebukott, több betétes elveszíti a pénzét, amit a betétbiztosítási összegkereten felül a banknál tartott.

A Pénzügyminisztériumban is beindult a számolás. Megemelkedik az energiaár 50-60 százalékkal, úgy, hogy az infláció miatt már a háborút megelőzően is jelentős drágulás volt. Kelleni fog a pénz, hogy a kormány a háztartásokat ettől valamilyen módon megóvja.

Közvetett veszély, hogy visszaesik egész Európa növekedése, a kontinensen is minden tételt újra kell számolni.

Annyi a biztos, hogy minél korábban végződik a háború, annál kisebb lesz a bajunk

Európa ismét fegyverkezik

Nagy jelentőségű fejlemény, hogy a németek is elkezdték ismét a fegyverkezést, ez újra körvonalazza a jövőnket. Eddig mindig kisebb volt a történelmi hagyaték okán a német hadsereg, mint amit a gazdasága lehetővé tett volna, és ami így kimaradt Európa védelmi kapacitásából, azt amerikaiak pótolták a szövetségi rendszeren keresztül.

Orbán szerint aki azt mondja, hogy a NATO megvéd, az téved. A NATO akkor segít, ha képes vagy megvédeni magad. Magyarország ezért kezdett el hadászati fejlesztést, ami nem egy-két év alatt megy végbe, az elmúlt 10 év különböző válságai miatt lemaradásban is vagyunk.

Gyenge ember nem kap békét

- mondta.

Legyen „stratégia nyugalom” – mondta Orbán. Magyarország a szankciók támogatása mellett elutasította, hogy területén fegyverszállítmányok haladjanak át Ukrajna felé.

Orbán szerint ez azért fontos, mert Kárpátalján, ahol jelentős a magyar kisebbség, egyelőre még nem zajlanak hadműveletek, viszont egy ott áthaladó konvoj már önmagában célponttá változtatná a térséget. Orbán szerint az ellenzék kampányretorikája pont efelé hat.

Saját marhaságától és butaságától nincs olyan NATO ami megvédene minket

