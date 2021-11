Ahhoz, hogy fejlesztések legyenek, zakatoló gazdaságra van szükség, amely nem elnyeli, hanem megtermeli a pénzt - mondta el a rendezvényen tartott beszédében a kormányfő, aki szerint sok oka van annak, hogy zakatol a gazdaság. Úgy látja, hogy fontos, hogy ne engedjék, hogy "szétbarmolják a nehezen fölépített, működő magyar gazdasági rendszert".

A kormányfő beszédében nem említette, de jövőre és a következő években a magyar adórendszer sok ponton változik majd. Egyrészről a jövő évi bruttó minimálbér emelése miatt 2022-ben megszűnik a másfél százalékos szakképzési hozzájárulás, emellett pedig két és fél százalékponttal mérséklődik a vállalkozások által fizetendő szociális hozzájárulási adó. Valamint a globális társasági adó minimum miatt - amelyet Joe Biden amerikai elnök kabinetje kezdeményezett - a jelenlegi 9 százalékról idővel 15 százalékra kell emelni az effektív tao-kulcsot a legnagyobb multinacionális cégek esetében.

Ennek a gazdasági rendszernek a szíve az adórendszer, ha nem ez lenne Magyarországon, a gazdaság teljesítménye jelentős mértékben csökkenne és a fejlesztésekre fordítható források is csökkennének - mondta Orbán Viktor, majd arról beszélt, hogy sok mindent csináltak az elmúlt 12 évben, de különösen sokat az elmúlt két esztendőben, amióta az aktív Magyarországért felelős kormánybiztosság működik.

"Ez egy gazdátlan terület volt a magyar politikatörténet '45 utáni korszakát tekintve, mert a politika állandóan nagy dolgokat keres, és azokat a kis dolgokat, amelyektől az élet igazán élhetővé válik, elhanyagolja" - fogalmazott a miniszterelnök, majd ezt azzal indokolta, hogy fontos, hogy legyen egy csatorna, ahol a civil szervezetek kommunikálhatják az igényeiket a politikai döntéshozók felé, mert így könnyen lehet, hogy kormányzati döntés lesz ezekből a javaslatokból.

"Úgy tűnik, ahhoz képest, hogy milyen akadályokat kellett legyűrni, nagyon komoly eredményeket sikerült elérni ezen a területen" - mondta Orbán Viktor, aki szerint ettől még az ezt lehetővé tevő intézményrendszert fejleszteni kell, és jó lenne, ha lennének javaslatok arról, hogy ezt miként tegyék.

Milyen aktív Magyarországról beszélt Orbán Viktor? Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos Révész Máriusz. Az aktív és ökoturisztikai fejlesztésekkel és ezek népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátása érdekében ad tanácsokat és javaslatokat a kormánynak.

Szerinte fontos az is, hogy legyenek konkrét tervek, így az alkupozíciója is erős lesz a területnek. Ahogy azt is gondolja, hogy ugyancsak fontos a pénz, amelyet a gazdaság megtermel, és az adórendszer, amely ennek a gazdaságnak a szíve.

A pénznél is van fontosabb

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az dönti el a nemzetek jövőjét, melyik ország és melyik közösség szereti jobban a hazáját. A hazaszeretet alapja kétfajta ismeret: az ország- és a nemzetismeret. Mindkettő erősítése növeli a hazaszeretetet és ez határozza meg a következő 10-20 évben, hogy milyen mértékben lesznek a magyarok nyertesei a nemzetek versenyének.

"Ez legalább olyan fontos, vagy talán fontosabb, mint a pénz és a gazdasági erő, a jövő ezen fordul majd meg" - idézi az MTI a miniszterelnököt.

Az érzelmi tényezők lesznek döntők a következő évtizedekben a nemzetek közötti versenyfutásban, és ahol a haza, a közösség iránti elkötelezettség erősebb, ott több és sokkal jobb dolgok fognak megvalósulni - közölte.

Úgy látja, nem lehet alábecsülni a jelentőségét ennek a gondolkodásmódnak, mert a kommunizmus megdöntéséhez szükséges érzelmeket tekintélyes részben éppen a hazaszeretet váltotta ki.