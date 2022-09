„Már az elején láttam, hogy az energiaárak miatt megnőnek majd az élelmiszerárak. A szállítás, a feldolgozás energiaigénye miatt van ez” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott kérdezz-felek stílusú tájékoztatójában.

A miniszterelnök szerint az EU-s szankciók tehetnek a drágulásról, amely miatt azt mondja, hogy „Brüsszel átverte az embereket”. Úgy látja, hogy nem volt igaz, hogy a szankciók jobban fájnak majd Oroszországnak, mint Európának, de ezeket a hibákat meglátása szerint ki lehet javítani. Szerinte ezért is kell hangot adni a véleményünknek, amelyre a nemzeti konzultáció egy jó eszköz, amely az elmúlt 12 évben jó eredményeket mutatott már.

„Ha most nem változtatunk, akkor ezek a szankciós árak beépülnek a gazdaságba, beépülnek az életünkbe. Ezért is mondtam, hogy október vízválasztó” – tette hozzá Orbán Viktor, aki szerint a csehországi energetikai találkozó nagyon fontos. A már meglévő szankciókat is felül lehet vizsgálni, mert hat havonta meg kell újítani a szankciós intézkedéseket.

A kormányfő kitért az olajárakra is, amelyekre érvényesek lesznek szankciók januártól, bár Magyarország 2024-ig mentességet kapott az orosz olajimportjára. „Amikor a költségvetést terveztük, 100 dolláros olajárral számoltunk, de a szankciók ezt is felülírták” – magyarázta a miniszterelnök, aki szerint annyira ez nem érdekli.

Az olajárak a szankciók kihirdetése óta esnek

Az elmúlt napokban Bár a miniszterelnöknek igaza van, hogy februárban, a háború kitörése után emelkedtek az olajárak, az olajembargó kihirdetése óta viszont lefelé tartó trend látszik a piacot. Egyrészről, mert Ázsia 25-30 dollárral olcsóbban vásárolja az orosz Uralst, mint a Brentet, így Európa több olajat importálhat a Közel-Keletről, másrészről a piacok a recessziót árazzák.Az elmúlt napokban 82-90 dollár között mozogtak az olajárak , amelyek a háború előtti árszintet jelentik.

Arról is beszélt, hogy az energiaárak a spekulánsok miatt is magasabbak, „akik dörzsölik a tenyerüket”.

„A spekulánsok, mint mondtam, Soros Györgytől kezdve, de súlyos extramilliárdokra tesznek szert” – tette hozzá.

Van elég energia Magyarország számára

„Nekem személy szerint és a kormánynak is két dolga van, hogy betároljunk energiát. Magyarország képes arra, hogy ha egy molekula sem jönne a gázvezetékeken, akkor 4-5 hónapig úgy működjön, mintha mi sem történt volna” – magyarázta a miniszterelnök, aki szerint elegendő gázt tároltak már be itthon. Viszont az európai árszínvonal beszivárog így is a magyar családok kiadásaiba, akiket ezért segíteni kell. Ebben kiemelt fontosságúnak nevezte a rezsicsökkentést.

Abban is bízik, hogy a rezsicsökkentést és a tűzifaprogramot is fenn tudják majd tartani 2023-ban. A vállalkozások esetében segítséget ígért, amelyre most indítanak egy 200 milliárdos programot, de lesz kormányzati gyármentés is.

„Azonnal munkahelyvédelmi tervet kell indítani, ennek előkészületei már folyamatban van” – tette hozzá a miniszterelnök.

A nyugdíjasoknak is ígéretet tett Orbán Viktor

Arról is beszélt, hogy a hullámzó, hektikus gázárak miatt az MVM-et utasította a kormány, hogy egy rugalmas árazási rendszert dolgozzanak ki, hogy a családok rezsikiadásait mérsékeljék.

„2010-ben kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal, előtte attól szenvedtek, hogy folyamatosan csökkent a nyugdíjak értéke. Például elvették tőlük a 13. havi nyugdíját. Most arra szerződtünk a nyugdíjasokkal, hogy megvédjük a nyugdíjak értékét” – tette hozzá Orbán Viktor, aki azt is megígérte, hogy a 13. havi nyugdíjat jövőre is kifizetik, de az infláció mértékével emelik a juttatásokat is.

Állítása szerint egy szélesebb körnek fizetnek a 2 millió nyugdíjason kívül, azok is megkapják, akik nyugdíjszerű ellátást kapnak, ami további 400 ezer embert érint. Továbbá a nyugdíjprémiumot is kifizetik idén. Mint jelezte, 4 százalékos növekedést várnak, miközben 3,5 százalékos GDP-növekedés felett jár ez a juttatás az időseknek.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol