A minimálbér legalább háromtényezős egyenlet, vannak a munkavállalók, akik magasabb fizetést szeretnének, a munkaadók, akik meg akarják őrizni a versenyképességüket és van a kormányzat, amelynek az a kötelessége, hogy az ország pénzügyeit rendben tartsa. Ahhoz, hogy a bérek növekedjenek, a versenyképesség megmaradjon és a pénzügyek is rendben legyenek, belátásra van szükség - mondta az MTI szerint Orbán Viktor.

A kormányfő szerint van egy robusztus gazdasági növekedés, Európában az egyik legnagyobb, emögött komoly munka van. Ez a növekedés minden magyar közös sikere, ezért mindenki részesülni fog belőle, még a nyugdíjasok is.

A garantált bérminimum 260 ezer forint lesz, a minimálbér pedig 200 ezer forint. A minimálbérrel együtt a közmunka bére is jelentős mértékben emelkedik - mondta Orbán.

A miniszterelnök júniusban beszélt először arról, hogy jövőre bruttó 200 ezerre emelnék a minimálbért - akkor jelentette be a gyerekesek szja-visszatérítését is -, majd szeptemberben már tényként tett arról bejelentést. Hivatalosan november 3-án állapodott meg a 200 ezres minimálbérről és a 260 ezres garantált bérminimumról a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma.

A munka jó dolog, feltéve, ha tisztességesen megfizetik - mondta hétfőn a Karmelitában Orbán Viktor. 2002 és 2010 között 2 százalékkal csökkent a minimálbér reálértéke Magyarországon, miközben a többi V4-es országban ugyanez a mutató plusz 30 százalék volt.

Sok dolgozót érint

Fontos volt a minimálbér emelése azért is, hogy ne szakadjon le túlságosan az átlagkeresettől. Ha van érdemi egyeztetés, van komoly eredmény is - jelentette ki az MTI szerint Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke. A minimálbérért 300 ezer ember dolgozik, a szakmunkás bérminimum 800 ezer embert érint. Olyan megállapodási modellt dolgoznak ki, amely kiszámítható a munkavállalóknak és a munkaadóknak is - tette hozzá MOSZ elnöke.

Rolek Ferenc, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke arról beszélt, hogy optimisták ezzel a megállapodással, mert azt jelzi, hogy azzal számolnak, hogy folytatódik a gazdasági növekedés, és ki tudják gazdálkodni a növekvő béreket.