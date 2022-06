Magyarország természetesen betartja azt a megállapodást, amit az Európai Tanács ülésén az EU állam- és kormányfői kötöttek egymással; ezek a döntések mindenkire kötelezőek - mondta Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MTI-nek.

Orbán Viktor elmondta, Magyarország álláspontja Kirill pátriárka esetleges szankcionálásával kapcsolatosan régóta jól ismert az uniós partnerek előtt, az EU-nagykövetek egyeztető fórumán, a COREPER-en az elmúlt hetekben több alkalommal kifejtették.

Az Európai Tanács hétfő-keddi rendkívüli ülésén senki nem emelt szót a magyar álláspont ellen - mondta a kormányfő.

Ahogy arról a Napi.hu is beszámolt, Luxembourgban az uniós tagállamok nagyköveteinek tanácsa csütörtökön folytatódhat, hogy elfogadják az Európai Unió hatodik szankcióscsomagját.

Szerda este a kormány hivatalosan azért vétózott, hogy Kirill pátriárkát is büntetőintézkedések alá vonná az államszövetség, viszont egyre több tagállam képviselője állítja, valójában a Magyarországon finomított orosz olajtermékek eladása miatt nem mondtak áment a javaslatcsomagra. Emiatt több tagállam is keménykedne Magyarországgal szemben, köztük a korábbi szövetséges lengyelek is.