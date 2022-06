Az elszabaduló élelmiszerárak maguk alá temetik a magyar családokat. A kormány pedig tétlenül nézi, hogy hétről hétre drágulnak az élelmiszerek, "egy hónapon belül tíz százalékkal többe kerül a hús, a krumpli, másfélszer annyit kell fizetni tíz darab tojásért, egy év alatt 37 százalékkal drágult a tejtermékek ára" - mondta a parlamentben Kálmán Olga, a DK képviselője az MTI tudósítása szerint.

Az ellenzéki politikus szerint a kormány tehetne az áremelkedések ellen, a DK több hete kéri, hogy csökkentsék több termékcsoport, így az alapvető élelmiszerek áfáját az év végéig nulla százalékra.

Orbán: ársapka igen, áfacsökkentés nem



Orbán Viktor miniszterelnök válaszában arról beszélt, hogy szerint az egész kontinenst háborús infláció sújtja. Orbán szerint ha áfát csökkentene a kormány, nem az ár menne lejjebb, hanem a kereskedők tennék el a különbözetet, ezért helyesnek és fenntartandónak nevezte, hogy megvédik a rezsicsökkentést, hogy az élelmiszer-termékek egy részén ársapka van, üzemanyag-ársapkát vezettek be és a kamatokat is bekorlátozták.

Kálmán Olga viszonválaszában arról beszélt, hogy szerinte az emberek hétköznapi életében semmi javulást nem okoztak az ársapkák.

Orbán Viktor szerint a kormánya négy dolgot vállalt, megvédik a munkahelyeket, a nyugdíjakat, a családtámogatási rendszert és a rezsicsökkentést is.

Jobbik: radikális béremelésekre van szükség

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője is az elszabadult élelmiszerárakról beszélt. "A miniszterelnök lehet nyugodt a duplájára emelt fizetésével (ez 3,5 milliós miniszterelnöki és 1,3 milliós képviselői díjazást jelent Orbán Viktornak - a szerk.), de a melós, a tanár, a rendőr, az ápoló, a tűzoltó nem az. Számtalan fórumon elhangzott, hogy radikális béremelésekre van szükség, ezzel szemben a magyar munkavállalók nem hogy fizetésemelést, de még ígéretet sem kapnak" - mondta Jakab Péter.

Azt kérdezte a kormányfőtől: úgy akarják 2030-ra utolérni az osztrák életszínvonalat, hogy "közben megnyomorítják a magyar embert" az alacsony bérekkel, a magas adókkal, az elszabadult árakkal?

Orbán szerint a fizetését a parlament határozza meg

Orbán szerint a miniszterelnök fizetését a parlament határozza meg, ő eddig is elfogadta ezt a döntést, és most is, megtiszteltetésnek érzi azt, hogy ezt a munkát végezheti - tudósított a parlamentből a 24.hu. Szerinte Jakabék (képviselők) fizetését négy évvel korábban rendezte a parlament, és helyesnek tartja, hogy őt a sor végére hagyták. A miniszterelnök szerint a magyar emberek számíthatnak rájuk, mert a magyar emberek egyre többet keresnek, így emelkedett az átlagbér közel a kétszeresére.

Jakab Péter viszonválaszában a 404 forintos euróról beszélt és azt kérte: a kormány engedje el az alapvető élelmiszerek áfáját, és garantálják, hogy az az embereknél maradjon.

Milyen jó, hogy korábban a magyar kormány kimentette a családokat a devizahitelekből, különben most megnézhetnék magukat a magyar családok a 404 forintos euróval - válaszolta a miniszterelnök, aki szerint büszkék lehetnek az árfolyammal kapcsolatos erőfeszítésekre.

10 százalékon béremelés a tanároknak



Harangozó Tamás MSZP-s képviselő az oktatás, az egészségügy és a rendvédelem helyzetét kérte számon a miniszterelnökön. Megemlítette, hogy az elmúlt időszakban kórházi osztályokat zártak be, vontak össze orvos-, nővér- és pénzhiány miatt. Ennek ellenére a jövő évi költségvetési tervezetben "egy huncut fillér sincsen" sem a nővérek, sem az ápolók, sem a tanárok béremelésére.

Orbán Viktor válasza szerint a pedagógusok biztosan fognak kapni három egymást követő évben 10-10-10 százalékos béremelést, azt pedig hogy azon felül "mi történik", majd a gazdaság teljesítményének fényében tudják megítélni. (Idén az infláció ennél magasabb lehet - a szerk.).

Az egészségügyben az előző ciklusban négy év alatt az ápolónők 70 százalékos béremelést kaptak - mondta, hozzátéve ez kevés, és soha nem látott béremelést kaptak az orvosok. "Fontosak a rendőrök, igyekszünk a munkájukat megbecsülni", ezért év elején hat havi egyösszegű kiegészítést kaptak - tette hozzá Orbán.

Az LMP-s Ungár Péter arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy kapnak-e fizetésemelést a szociális dolgozók, és kifizetik-e a pluszmunkát, amelyet a járvány alatt végeztek. Szerinte ezért a munkáért nem kapták meg az 500 ezer forintos egyszeri kiegészítést - idézte Ungárt az MTI. Orbán azt mondta, hogy kaptak már 20 százalék béremelést, és meglátják később, mire lesz még lehetőség. A munkájukat megköszönte, de azt mondta, a magyar munkajog szerint minden pénzt kifizettek, ami járt.