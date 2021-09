Orbán: "A baj azokkal van, akik nem oltatták be magukat"

Nem tervez további lezárásokat a kormány, pedig már Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt péntek reggeli interjújában, hogy lesz negyedik hullám. A kormányfő ezért üzent az oltatlanoknak is: védjék meg a saját és mások életét is. Akár az oltatlanokra korlátozó szabályokat is bevezethetnek. A demográfiai programok kapcsán arról beszélt, hogy nem akarják büntetni a gyermekteleneket, nem vesznek el tőlük semmit, de azt akarja a kormány, hogy gazdasági szempontból is megérje a gyerekvállalás. Ennek kapcsán kiszólt a migráció ellen is.