Még mindig 2,5 millió ember nem regisztrált. Nem észszerű ezért a tömeges oltás rendszerét fenntartani, ami leterheli az egészségügyet, átáll a rendszer készenléti oltásra - fogalmazott a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Arról is beszélt ennek kapcsán, hogy most már, aki akarta, beoltathatta magát, már leginkább a második dózisokat adják be az embereknek.

Kis túlzással azt is elmondta, hogy Magyarország az egyetlen ország, ahol nem vakcinahiány, hanem -bőség van. Ugyan ez igaz az Egyesült Államokra, Izraelre vagy éppen az Egyesült Királyságra is, és hozzájuk hasonlóan már itthonról is felajánlanak más országoknak vakcinákat.

"Biztonságban vagyunk egy újabb hullám esetén, vagy ha szükség lesz harmadik oltásra, akkor lesz. A magyar népesség 54 százaléka kapott már egy oltást, 38 százaléka a második dózist" - mondta a miniszterelnök, aki szerint fontos még, hogy a 12 év feletti gyermekeket is beoltsák, de vita van erről. Szerinte is nehéz még tisztán látni, mivel nem telt el elég idő a tudományos vizsgálatokhoz. Ő magát óvatosabbnak tartja, mert "mégis a gyerekeinkről van szó", ezért is nem akar erős kampányt a gyerekek vakcinációja mellé.

A gyerekek kapcsán beszélt az elmúlt hetekben formálódó kormányzati szándékról is, hogy egy új, szigorúbb szabályozás vonatkozzon a pedofilok büntetésére. "Ha valaki visszaél a gyerekeink bizalmával, az mindennek a legalja. Az internet egy új csatateret nyitott, amihez a gyerekeink nemcsak hozzáférnek, de lubickolnak is benne. Mi hozzájuk képest kőkorszakiak vagyunk" - magyarázta a kormányfő, aki szerint nehéz munka, hogy magát az internetet szabályozzák a pedofilia felől közelítve. Orbán szerint semmilyen szexuális befolyásolást nem akarnak hagyni, Kocsi Máté jogszabálya erre is választ ad majd.

Ismertette, hogy péntek reggelre 269 új fertőzöttet regisztráltak, míg további 26 beteg hunyt el a betegségben.

A trianoni évforduló kapcsán Orbán Viktor arról beszélt, hogy egyre jobb a kapcsolat a környező országokkal, keressük velük a kapcsolatot. Még nem javult mindenkivel eléggé a viszony, de szerinte jobban áll Magyarország, mint tíz éve. Kiemelte Szlovéniát és Szerbiát, akikkel már sokkal jobb a kapcsolat. Később arról is beszélt, hogy szomszédaink az erőt respektálják, nem lehetünk egy vesztes nép. A miniszterelnök felidézte, hogy a Toldit olvasva gyerekkora óta egy nap fiának tartja magát, úgyis nevelték. Bár úgy látja, hogy amióta Magyarország erősebb, nem hátrál meg, jobban tisztelik a szomszédos magyar lakta országok kormányai, de állítja, "mi nem ellenfeleket gyűjtünk, hanem barátokat".

A focirajongó politikust kérdezték a hamarosan kezdődő Európa-bajnokságról is, ahonnan ő kifejezetten hiányolja Szoboszlai Dominikot, aki korábbi sérülése miatt nem került be a keretbe.