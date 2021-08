A legbefolyásosabbnak tartott amerikai politikai kommentátor, Tucker Carlson a hetet Magyarországon tölti. A jobboldali, erősen republikánus Fox News műsorvezetője előadást is tartott a Mathias Corvinus Collegiumban, valamint megtekintette a déli határon felállított kerítést is. Az amerikai műsorvezető már korábban is többször támogatta a magyar kormány bevándorlásellenes intézkedéseit, sokszor hozta fel a magyar jobboldalt követendő példaként a műsoraiban.

Már a héten Carlson és Orbán Viktor találkoztak egymással, de most mutatta be a Fox News a magyar miniszterelnökkel készített interjúját, ahol nagyjából a fenti témákat járták körül. Ebből a legérdekesebb a magyar-amerikai kapcsolatokról szóló panel volt, ahol Orbán arról beszélt, hogy a nézetkülönbségek dacára is jó a két ország viszonya.

„A jó amerikai–magyar kapcsolat egy érték, még akkor is, ha az amerikaiak jelenleg nem tekintik olyan értékesnek, mint korábban. Úgyhogy meg kell védenünk belőle, amit csak tudunk” – mondta a kormányfő, aki szerint érezhető váltás Joe Biden adminisztrációjának hivatalba lépése óta. Carlson azzal kezdte a téma felvezetését, hogy az amerikai kormányzat harminc évvel ezelőtt a kommunizmus felszámolása ellen küzdő fiatal Orbán oldalán állt, addig Biden elnökválasztási kampányában „totalitárius gengszternek” nevezte őt és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnököt, Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökkel együtt emlegetve a két politikust.

"Erre itt úgy reagálunk, hogy: mégis ki ez az ember, hogy ilyeneket mond? Aztán azt mondjuk, hogy jó, ő az Egyesült Államok elnöke, komolyan kéne vennünk” - reagált erre Orbán Viktor, aki szerint ebből azt a következtetést vonják le Magyarországon, hogy keveset tud Biden Magyarországról, nem ismeri a helyi viszonyokat és a kultúrát. "Ez egy személyes sértés az összes magyar számára” - tette hozzá a magyar kormányfő, aki szerint a lengyel kormánnyal azért támadják a budapestit is, mert azok elég sikeresek. Szerinte a nyugati liberálisok nem tudják elfogadni, hogy létezhet egy támogatott konzervatív, nemzeti alternatíva, amely sikeresebb a baloldal által kínált életmódnál.

Carlson ezután kérdezte arról, hogy az Orbán-kormány két szövetségesét vagy barátját is elveszítette az elmúlt évben: előbb Donald Trump amerikai elnököt, majd Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt váltották le. Az Orbán Viktor szerint sem szerencsés, kihívást jelent a magyar zsidó-keresztény hagyományokra építő vezetésnek.

Arra a kérdésre, hogy tart-e attól, hogy külföldről beleavatkoznak majd a magyarországi választásba, úgy válaszolt a magyar miniszterelnök, hogy szerinte beleavatkozhatnak majd a jövő évi parlamenti választásokba. "A nemzetközi baloldal nyilvánvalóan mindent megtesz majd, amit csak tud, hogy kormányváltás legyen Magyarországon” - válaszolta.

„Úgy vélem, hogy előbb-utóbb az amerikaiak ráébrednek, hogy a magyarországi ügyekről a magyaroknak kell dönteniük. És még a balos, liberális amerikai kormány is jobban jár, ha van egy jó partnere, ami egy konzervatív, kereszténydemokrata, a választók által hosszú ideje támogatott kormány. Jobb egy ilyen, mint egy olyan kormány, amit Amerika támogat, és kormányra lép, de néhány hónapon belül összeomlik, és destabilizációt és bizonytalanságot teremt” – válaszolta Orbán a Telex szerint.

A 2015-ös migránsválság idején az egyetlen észszerű döntést választotta Magyarország, amikor Nyugat-Európa országaival ellentétben, nemet mondott a bevándorlásra - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az MTI szerint, aki szerint "ha valaki a magyar állam engedélye nélkül átlépi az ország határát, akkor meg kell védeni magunkat, és megálljt kell parancsolni. Ez veszélyes, és a saját népünket meg kell védenünk minden veszélytől." Orbán Viktor hozzátette: Magyarországnak minden joga megvan, hogy így döntsön, ugyanis "ez a mi országunk, a mi népünk, a mi történelmünk, a mi nyelvünk." Nincs olyan alapvető emberi jog, amely azt biztosítaná, hogy bárki beléphet az országba - tette hozzá a miniszterelnök.

Orbán Viktor beszélt arról, hogy a migránsválság idején több európai ország is úgy döntött: új fejezetet nyit a saját történelmében, amit új társadalomnak nevez. Ez az új társadalom "posztkeresztény és posztnemzeti", amelyben különböző közösségek keverednek, és nem lehet tudni, hogy mi lesz ennek a következménye - tette hozzá a kormányfő. "Szerintem egy rendkívül veszélyes dologról van szó, és minden nemzetnek megvan a joga, hogy e veszélyt vállalja vagy elutasítsa. Mi, magyarok, úgy döntöttünk, hogy nem kockáztatjuk meg a társadalmunk összekeveredését" - fogalmazott, majd azt mondta, hogy szerinte emiatt támadja az Európai Unió is a kormányt.

Arra a kérdésre, hogy Németország szempontjából mi lett a következménye a migránsok beengedésének, Orbán Viktor úgy válaszolt: "a diplomácia megköveteli, hogy az ember mérsékelt maradjon, de ez az ő döntésük volt. Vállalták a kockázatot és megkapták, amit érdemeltek." A miniszterelnök kiemelte: ragaszkodik ahhoz, hogy a magyarok maguk dönthessenek a migráció ügyében.