Orbán Viktor: a 13. havi nyugdíj is 5 százalékkal magasabb lesz

Tegnap este megjelent a nyugdíjemelésről szóló rendelet, amely 2022-re 3 helyett 5 százalékkal emeli a nyugdíjakat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormány arról is döntött, hogy a jövőre folyósítandó 13. havi nyugdíjra is vonatkozik a döntés, az is 5 százalékkal magasabb lesz. Jövő héten kezdődhet a kisgyerekek Covid-19 elleni oltásának beadása.