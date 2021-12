- A legnagyobb ajándék idén, hogy beoltjuk egymást - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos rádiós interjúban.

Tegnap estig a folyamatban lévő oltási akcióban az oltópontokon 1 millió oltást adtak be, ebből 800 ezer harmadik 115 ezer első. Harmadik oltás tekintetében 2,6 millió, lakosság 27 százaléka, uniós átlag 10 százalék, vagyis nagyon jól áll a folyamat.

Az már konszenzusos tény a tudományban, hogy hat hónap elteltével gyengül a védettség, a harmadik oltással ez ismét 90 százalék felé emelhető.

A kormány ezért megkeres mindenkit akinek lejáróban van védettségi ideje, ők értesítést fognak kapni e-mailben, sms-ben vagy levélben. Orbán szerint sokan nem tudják, hogy az általuk kapott oltás védőereje idővel csökken, és kell a harmadik oltás.

Ezért minden településen lesznek oltási napok, „ettől arra várok, hogy rakétasebességre kap a harmadik oltások száma” - mondta Orbán.

Felmerült, hogy akár pedagógushiány lesz, miután sok tanár még nincs beoltva. Orbán elmondása szerint a pedagógusokat arra kéri a kormány, hogy oltassák be magukat, ez jogos elvárás a szülők részéről a gyerekek védelmében.

Nincs a tudósok között se egyértelmű állpont, hogy az omikron variáns mekkora veszélyt jelent. Több vita áll fenn, de az első néhány nap ijedtsége nagyobbnak tűnik mint amit a variáns ereje indokolna.

Ezzel együtt is jobb az óvatosság, a kormány is ennek megfelelően követi az eseményeket és népszerűsíti az oltásokat.

Kieső pénzek

Orbán ismét elmondta, hogy a kormány kiáll a gyerekvédelmi törvénye mellett, az ekörül zajló politikai vitát Brüsszellel pedig meg fogja nyerni, és ezért a felfüggesztett kifizetéseket is idővel megkapja a költségvetés.

Ugyancsak ragaszkodnak az energetikai intézkedésekhez, így az energiaszolgáltatóknak le kell nyelniük a veszteséget amit az energiaárak befagyasztása jelent. Ez annak tükrében különösen indokolt, hogy a korábbi években a szolgáltatók megtermelték a profitot.

Döntött a kormány, hogy a kedvezményes energiaárakat igénybevevők körét kiterjesztik, beléphetnek vállalatok is, amelyek 10 főt vagy kevesebbet foglalkoztathatna és kisebb 4 milliárd forintnál az árbevételük. Jelentkezhetnek a kedvezményes áramtarifába az önkormányzatok is, ezzel már több település élt is.

Ez a lépéssor a költségvetésnek is terheket jelent, lévén immár az áramszolgáltatás jelentős hányada állami kézben van.

Orbán kiemelte, energiaválság van Európában, ami inflációt gerjeszt. A korlátozott eneregiárakkal és üzemanyagárakkal Magyarországon kevesebbet, sok nyugati országhoz képest a töredékét kell fizetni a lakossági energiahordozókért, remélhetőleg ennek mutatkozik majd az inflációcsökkentő hatása.