Ahogy a legutóbbi parlamenti választások előtt, most ismét felmerült, hogy Orbán Viktor foglalná el a kibővített hatáskörű államfői posztot. “A kormányfő mérlegel” - írja a hvg360 ma megjelent cikkében, amiben felvetik egyik verzióként, hogy Orbán Viktor “maga költözne át a karmelita kolostorból a közeli Sándor-palotába. Ami még abban az esetben is reális opciót, egyfajta előremenekülést jelenthetne számára, ha a választások elvesztésével nem, pusztán a kétharmados előny elolvadásával számol” - írja a portál.

Augusztusban, a Népszava írt arról, hogy Trócsányi László volt igazságügyminiszter, uniós biztos-jelölt lesz a miniszterelnök államfő-jelöltje, akkor Havasi Bertalan azt válaszolta: “Január előtt a miniszterelnök nem foglalkozik az államfőválasztás ügyével”.

Azóta Kövér Lászlótól a Mandinernek adott interjújában azt is megkérdezték: ő vállalná-e a köztársasági elnökséget, amire a házelnök azt mondta, nem látja, hogy ennek most realitása lenne. Kövér László legutóbb az InfoRádió Aréna című műsorában mondta azt a köztársasági elnökválasztásról, hogy azt látná jónak, hogy az Országgyűlés – a választási kampányra tekintettel – a lehető leghamarabb befejezhesse a munkáját, a nyáron hivatalba lépő új államfőnek pedig elég ideje legyen felkészülni megbízatására. Az alaptörvényben is rögzített jelenlegi szabályok szerint a köztársasági elnököt a hivatalban lévő államfő ötéves mandátumának lejárta előtt leghamarabb 60, legkésőbb 30 nappal kell megválasztani. Áder János májusban lejáró mandátuma figyelembevételével ez a jövő március 9. és április 9. közötti időszak.