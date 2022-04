Politikai alapszabályt tör meg a mostani sajtótájékoztató, amely arról szól, hogy a választás után a győztesek vicceket mesélnek, a vesztesek pedig sajtótájékoztatót tartanak - mondta Orbán Viktor, miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján. Ez minden idők legjobb választási eredménye Magyarországon - tette hozzá. Három tényezőnek tudta be a győzelmet: az első, hogy a magyarok békét akarnak, ezért arra szavaztak, aki nagyobb garanciát jelent a békére. Ezt a békemissziót a Fidesz már februárban a háború előtt megkezdte moszkvai látogatásán.

A második körülmény az volt, hogy Magyarország sikeres ország, jelenleg Európa két legsikeresebb országa Magyarország és Lengyelország, ezekben a leggyorsabb a gazdasági növekedés, a legalacsonyabb a munkanélküliség, a legtöbb a családtámogatás, és itt történt a legnagyobb adócsökkentés. A harmadik ok pedig az volt, hogy az ellenzék csak a hatalomért indult, nem az eszmék, a program vezérelte őket, ami tiszteletlenség a választókkal szemben. A választás nem a koalíciókról, hanem az emberekről szól, aki ezt elfelejti, annak nem lehet más eredménye csak a bukás.

A kormány víziója Európáról és Magyarország jövőjéről változatlan, továbbra is hisznek a nemzetállamban, és Orbán azt reméli, ennek az eszmének lesz jövője. A szövetségeinket meg fogjuk erősíteni. Van egy szövetségünk az Európai Unióval, továbbra is az unión belül képzeli el Orbán Magyarország jövőjét. A hadsereget is erősíti Magyarország, és továbbra is a NATO tagja marad. A sürgős teendők között van a béke, a tűzszünet az első lépés, utána következik egy európai békekonferencia.

A második sürgős teendő a családok védelme a gazdasági válság miatt. Ennek az egyik legfontosabb oka a szankciórendszer, amelyet Oroszország ellen kivetett az unió. A magas energiaárak ellen brüsszeli intézkedésekre van szükség Orbán javaslata szerint. Minden olyan adminisztratív eljárást, amely az energiaárakat növeli, fel kell függeszteni. Fel kell függeszteni az ETS-rendszert, a villamosenergia-árának hozzákapcsolását a gáz árához, és az üzemanyagokba kötelezően bekeverendő bioüzemanyagok arányát.

Brüsszel várhatóan jogállamisági eljárást indít Magyarország ellen, ennek eredményeként jelen állás szerint a magyar állam tetemes mennyiségű fejlesztési forrásoktól és hitelektől eshet el.

