Ma Magyarországon tíz diákból hat a szakképzésben tanul tovább, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a XVI. Szakma Sztár Fesztivál nyitórendezvényén.

A magyar közéletben szokás szapulni az iskoláinkat és iskolarendszerünket, persze lehetne jobb is, van mit javítani rajta, de a magyar diákok sikerei a magyar oktatás dicsérete is, Magyarország akkor fog boldogulni, ha mindenki dolgozik és mindenki jól dolgozik - mondta Orbán Viktor. Úgy véli, a technikusi szakképzés és a duális képzés sikeres, a jelentkező száma folyamatosan emelkedik.

Kiemelte, a legfontosabb:

a kíváncsiság,

a kreativitás,

a kitartás,

és az együttműködés, ez a siker kulcsa.

Egy Márai Sándor idézettel zárta beszédét. Márai azt mondta: mindig nyugatra menj, de ne feledd soha, hogy keletről jöttél. A miniszterelnök hozzátette: a magyar szaktudással képesek vagyunk olyan országot építeni, ahol jó dolgozni és családot építeni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával április 24-26. között rendezi a „XVI. Szakma Sztár Fesztivált”, amely a Szakma Kiváló Tanulója Verseny, az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny és a X. WorlsSkills Hungary Nemzeti döntője is.

A fesztiválon 54 szakmában közel 200 tanuló verseng a legjobbaknak járó elismerésért.

Van út a felsőoktatásba

A kormány és a kamara 2010-ben kötött egy megállapodást a szakképzés átalakításáról, mondta Parragh László, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. A magyar vállalatoknak igénye van a szakmunkásokra. A gazdasági igények beépülnek az oktatásba, hiszen folyamatosan változnak a cégek igényei. Tíz évvel ezelőtt az egyik legnagyobb akadály az volt, hogy a szakmát tanuló fiataloknak nem volt lehetősége tovább lépésre, de ma, aki jó szakember, az bekerülhet a felsőoktatásba, lebontották a határokat, emelte ki Parragh László.

A kompetenciákkal kapcsolatban elmondta: fontos a rugalmasság, az alkalmazkodó készség, a kritikus gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás, és a csapatmunka.

Ma közel 500 ezer ember hiányzik a munkaerőpiacról, idézte a miniszterelnököt Parragh László. Azt mondta: a fesztivál a belső utánpótlás helyszíne. 2010-hez képest, az átlagkereset 2,5 szeresére emelkedett, ehhez képest a szakmunkás bérminimum 3,5 szeresére nőtt 89 ezer forintról, közel 300 ezer forintra. Parragh László kitért arra is, hogy az építőiparban 500-600 ezer forintot is megkeres egy jó szakember, a szakácsok akár 800 ezret is hazavihetnek ma.

Ma a munkaerőpiac legnagyobb gondja a szakemberhiány.

A fesztivállal kapcsolatban elmondta: 7800 fő jelentkezett 54 szakmában a versenyre, a válogatókon keresztül 200 tanuló került be a versenyre.

Fontos, hogy a szakmát választó fiataloknak korszerű, piacképes és nemzetközi tudást adjanak, mondta Sule Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke. A szakképzett munka megbecsülésre számíthat Magyarországon. A NAK és agrárszakmák 21 szakma kapcsán tudják a fesztivál keretében bemutatni azt az innovációt, jövőképet, amit az agrárium jelent. Az alelnök szerint Magyarország gazdasági megerősödése nem valósulhat meg anélkül, ha az élelmiszeripar területén ne lépnénk egy nagyot előre.