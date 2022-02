Orbán Viktor: a háborún kívül minden menjen át rajtunk

Sikeresen kezelte a járványválságot a magyar gazdaság, ami egyben a további lehetőségeket is kijelölte. A miniszterelnök szerint ki kell használni a gazdaság komplexitását, ahogy az ország elhelyezkedéséből adódó földrajzi lehetőségeket is. Árhivatal nem lesz, az inflációt viszont továbbra is mérsékelni kell, akár kormányzati intézkedésekkel.