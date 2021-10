A nyugdíjtörvény miatt 435 ezer ember ennél kevesebbet kapott volna, de a gazdaság teljesítményének köszönhetően a kormány mindenkinek ki tudja fizetni egységesen a 80 ezer forintos összeget - mondta az MTI szerint Orbán Viktor kormányfő.

Mivel az infláció magasabb az év elején vártnál, és az infláció kompenzálásának csak a felét adták oda július elsejéig az időseknek, most az év második felére eső, a várakozásnál magasabb infláció miatt is korrigálni kell a nyugdíjakat. Ezért "szép számmal" lesznek olyan nyugdíjasok, akik a 80 ezer forintos nyugdíjprémiumon felül a korrekcióval együtt százezer forint körüli egyszeri kiegészítést is kaphatnak.

A kormány gazdasági növekedést támogató politikája sikeres lesz a következő három hónapban is, akkor arra is lát esélyt Orbán, hogy a következő év elején a 13. havi nyugdíjnak már ne csak két hetét, hanem egy egész havi nyugdíjat tudjanak visszaadni valamikor február elején. Ez még egyáltalán nem bizonyos, "dolgozni kell érte, harcolni kell érte, nem lehetetlen" - ismételte meg Orbán Viktor a múlt héten már elmondott mondatait.

A gyerekeséknek is bőven utalnak év elején

Az 5,5 százalékos gazdasági növekedés, amelyet a kormány feltétlenül szabott a gyermeket nevelő családok adó-visszatérítéséhez, mindenképpen meglesz. Ezért összességében 1 millió 900 ezer gyermeket nevelő ember vissza fogja kapni a befizetett adóját február közepéig. A miniszterelnök azt kérte az adóhivataltól, hogy február 15-ig fizessék ki a visszatérítést, és úgy látja, van esély arra, hogy ez meg is valósuljon - mondta el ismét a miniszterelnök a rádióban.

A külügy megint bravúrosat alkotott

Az oroszokkal kötött gázszállítási szerződésről az mondta Orbán, hogy valamivel alacsonyabb áron állapodtak meg 15 évre, mint az előző hosszú távú szerződés ára volt, úgy, hogy közben az egész világon felfelé mennek az árak. Ez megint egy bravúr, ami a külügyi tárcát, illetve a tárgyaló delegációt dicséri - véli a kormányfő, aki szerint az oroszok is korrektek voltak, és sikerült egy megbízható partnerekhez méltó, kölcsönös szempontokat is tiszteletben tartó megállapodást kötni. Gáz kell, ez a realitás, ezért az oroszokkal szembeni politikai kritikákat, és az energiaellátás, az energiabiztonság kérdését nem lehet összekeverni - véli Orbán Viktor.