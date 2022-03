Diplomáciai nagyüzem van most, az erőfeszítéseink középpontjában a béke megteremtése áll, de legalább ennyi energiát kell szentelni a háború gazdasági következményeire is. A kivetett szankciók súlyosak, de ha az olajra és gázra is kivetik, akkor még sokkal súlyosabbak lennének - fogalmazott a videóban a miniszterelnök.

Valójában az Európai Unió új szankciós csomagjában nem szerepel az orosz energiahordozók importtilalma, vagyis nem tervezik a gáz- és az olajbehozatal tiltását. Ahogy korábban több tagország, köztük Németország kancellárja is közölte, az Európai Unió nem nélkülözheti az Oroszországból származó energiahordozókat - a szerk.



Orbán szerint az összes Magyarországon elhasznált gáz 85 százaléka Oroszországból érkezik, a magyar háztartások 85 százaléka működik gáz alapon, és az üzemanyag előállításához felhasznált olaj 64 százaléka szintén Oroszországból érkezik.

A kormányfő szavai szerint a tárgyalásokon világossá tette, mi nem tudjuk követni az Egyesült Államok példáját, ők tegnap bejelentették az importtilalmat, de ez Magyarország számára elviselhetetlen terhet jelentene. Továbbra is szükségünk van a gázra és olajra, amely Oroszországból érkezik - hangsúlyozta Orbán Viktor.