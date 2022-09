A Szabad Európa hírportálja több résztvevővel beszélve részleteket tudott meg Orbán Viktor miniszterelnök-pártelnök múlt hétvégi kötcsei beszédéből.

A beszéd egyik legfontosabb eleme az Ukrajnában zajló háború volt, ami Orbán szerint 2030-ig is eltarthat, és Ukrajna a területe harmadát-felét is elveszítheti. Elismételte a kormányzati kommunikáció panelmondatait is, melyek szerint a Nyugat tette globálissá a lokális háborút és a "szankciókkal lábon lőjük magunkat Európában". (A híradás itt sem tért ki arra, hogy Orbán szerint mégis hogyan kellene kezelni Oroszország ukrajnai agresszióját, egy független ország lerohanását és civilek gyilkolását - a szerk.)

Ősszel várható tárgyalás az európai vezetők között az Oroszország elleni szankciós csomag meghosszabbításáról újabb hat hónapra, a miniszterelnök szerint meg kell próbálni megakadályozni a prolongálást.

Az EU elbukik, a V4 felemelkedik



A kormányfő víziója szerint - amiről Tusnádfürdőn is beszélt - 2030-ra széteshet az eurózóna és akár az Európai Unió is. A visegrádi négyek (V4, azaz Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) viszont erős hatalmi központ lesz addigra Európában. Azt elismerte a kormányfő, hogy a háború miatt most válságban van az együttműködés, de ezen túl lehet lépni. Orbán Viktor elképzelése szerint a V4-ek 2030-ra nettó befizető tagállammá válnak az EU-ban, és ekkor el kell gondolkodni az uniós tagság értelmén, azon, hogy ilyen körülmények között mit ad nekünk a tagság, és ha nem tudunk pozitív választ találni, le kell vonni a következtetéseket - idézte a Fidesz-elnök EU-ból kilépésre utaló szavait a Szabad Európa.

Pénz-pénz-pénz



Magyarországgal kapcsolatban azt mondta a lap szerint, hogy négy stratégiai célja van. Az első a demográfia: mindent meg kell tenni a népességnövekedésért, ezért két héten belül újabb családtámogatási intézkedéseket jelentenek be.

A második a teljes foglalkoztatottság megőrzése és a jövedelmek értékének megóvása, különös tekintettel a jövedelemskála alsó 40 százalékára, akiknek emelni kell a jövedelmét.

A harmadik a gazdaság folyamatos modernizálása, a negyedik a nemzetegyesítés. (Itt a lap forrásai szerint elsősorban a határon túli magyarokra gondolt a kormányfő, nem a hazai politikai megosztottságra.)

Még több pénz



Orbán arról is beszélt, hogy egy új generációt nevelnek ki a Fideszben, akiknek 2030 után akár 2060-ig is el kell tudniuk vezetni az országot. A Nemzeti Együttműködés Rendszere után pedig a Nemzetközi Együttműködés Rendszerét is létre kell hozni, ezt szolgálja a Fidesz hálózatépítése konzervatív körökkel, think tankekkel, influenszerekkel - írja a Szabad Európa.