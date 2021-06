Orbán Viktor: az unió diplomáciája csak gúnykacajt vált ki

A miniszterelnök szerint, ha százszor terjesztik is be újra Hongkong esetében a kormány által indokolatlannak tartott nyilatkozatot, századszorra is szembemegyünk vele. A német külügyminiszter szerint el kellene törölni az uniós vétójogot, épp az ilyen kérdések okán.