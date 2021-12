Cikkünk folyamatosan frissül.

A 2021-es év két dologról szólt a magyarok életében: a vírus elleni küzdelemről és a gazdaság újraindításáról. Nagyon nehéz év volt, amely meggyötörte az egész országot.

- kezdte a kormányfő a rendkívüli sajtótájékoztatóján. Majd arról beszélte, hogy együtt érez azokkal a családokkal, ahol a járvány halálos áldozatokat követelt. Viszont szerinte abból a szempontból jobb volt az idei év, hogy már nemcsak karanténnal és lezárással lehetett védekezni, hanem oltásokkal is.

"Már az év elején úgy láttuk, hogy ez a jövő útja. Minden mással csak időt nyerhetünk, de nyerni csak az oltással tudtunk. A szélrózsa minden irányából szereztünk vakcinákat, ami segítette, hogy elsőként oltsuk át a lakosság 60 százalékát" - tette hozzá, de sajnálatát fejezte ki, hogy nem mozdult el az átoltottság erről az arányról.

A miniszterelnök kiállása azért rendkívüli, mert ritkán áll ki olyan sajtótájékoztatókra, ahol az újságírók több órán keresztül, témamegkötés nélkül kérdezhetik. A korábbi években az ilyen eseményekre rendre az év elején került sor, most azonban a járványhelyzet miatt maradt ez decemberre. A programra túljelentkezés volt, így több szerkesztőség - köztük a Napi.hu - sem vehet részt személyesen az eseményen.

Majd áttért a gazdaságvédelem témakörére, ahol Orbán Viktor szerint meghatározó volt, hogy minden esetben nemzeti konzultáció alapján építették fel a védekezést és a gazdaságpolitikát. Összesen 2 millió ember válaszolt a két tematikus kérdőívre, ami mutatja, hogy demokratikus alapon indult el a támogatás.

"Nem segélyekre, hanem munkahelyteremtési és beruházási támogatására tettük a hangsúlyt. Összesen 1700 milliárd támogatást fizettünk ki" - magyarázta, hozzátéve, hogy szerinte ennek is köszönhető, hogy csak 3,9 százalék a munkanélküliség, ami kisebb, mint az európai átlagos 6,7 százalék. A magyar adat megegyezik a 2019-essel, ahogy a gazdaság teljesítménye elérte 2021. végére a válság előtti szintet, sőt meg is haladta.

"Ami 2022-t illeti, sok minden múlik a választás eredményein. Olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket vezetünk be a gyakorlatba, amelyek nem voltak ismertek Magyarországon" - kezdte a jövőre vonatkozó terveinek ismertetését.

Elsőként említette, hogy a 25 év alattiak szja-mentességet kaptak, amelyre a miniszterelnök szerint csak Lengyelországban van példa. Megemlítette, hogy februárban már teljes összegben fizetik a 13. havi nyugdíjat.

A második legfontosabb a járvány elleni védekezés lesz - mondta el Orbán Viktor, majd ismertette, hogy vakcinákból csak Pfizerből 2,2 millió adag érhető el, de a gyermekek számára is vannak külön oltóanyagok a gyártóktól.

Az Európai Bizottság a tudósok véleménye alapján azt mondta, hogy az omikron-variáció ellen újfajta, ebből is fogunk rendelni 9,5 millió adagot

- magyarázta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy ebből 1,5 millió a gyerekek oltására lesz alkalmas a variáns ellen.

A harmadik legfontosabb téma Orbán szerint a gyermekvédelmi népszavazás lesz. "Arról szól majd ez a népszavazás, hogy a gyermekünk nevelése, beleértve a szexuális nevelésüket is, kinek a joga" - mondta el Orbán Viktor. De azt is elmondta, hogy a bevándorlás is fontos kérdés lesz Európában.

Jönnek még válságok és viták

Orbán szerint nagyon fontos lesz még a jövőben az energiaválság Európában, és nehezményezte, hogy az Európai Tanács csütörtöki döntésén erről nem tudtak megállapodni. "Fontos eseményeket várunk az év végéig. Az ottani vita során is nyilvánossá vált, hogy a bizottsági előterjesztés nyilvános legyen az év végéig a gáz- és atomenergiáról szóló javaslat" - magyarázta a részletekről. A miniszterelnök azt várja, hogy a kimondják, a nukleáris energia a zöldenergiák közé kerüljön besorolásra, mert nincs valódi ellenzéke ennek a témának az EU-ban.

Arra is számít, hogy a gázból nyert energiát is ideiglenesen a fenntartható energiák közé sorolják be. Szerinte ha az atomenergia is bekerül a zöldmixbe, akkor a banki hitelezés is könnyebb lesz, mert nem sújtja majd magasabb kamatbesorolás az ilyen projektek finanszírozását.

A rezsicsökkentést fontos elemnek nevezte a magyar gazdaságban, amely megvédi a háztartásokat, hogy a lakosság 2-3-szoros árat fizessen az energiáért.

"Fontos kérdés, hogy mekkora szerepet játszik az az új árszabályozási rendszer, amelyet Brüsszel az árazásra vezetett be" - kezdte újabb gondolatát a miniszterelnök, aki szerint az EU-s klímavédelmi szabályozás miatt plusz kvótákat kell vásárolnia a szénnel termelő forrásokat, pedig enélkül azok nyereségesek lehetnének.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány nem ért egyet azzal az eszközzel, hogy a gépjármű-tulajdonosokat is adóval büntessék a szén-dioxid-kibocsátás miatt. Szerinte kérdés, hogy lesznek-e elegen, akik ellenzik ezt Közép-Európa és Franciaország mellett.

Orbán Viktor arra számít, hogy a bevándorlás újra fontos téma lesz, mert a Földközi-tengeren és a Balkánon is nőtt a menedékkérők száma. A magyar kormány azonos állásponton van, hogy a célországon és a belépési államon, az EU-n kívül kell beadni a menedékkérelmeket, majd az eljárást is az adott országban kell lefolytatni. Példaként azt említette, hogy Szerbiában kelljen a magyar tartózkodást megigényelni, meg kell várni ott az eljárás végét.

Előbb-utóbb el kell jönnie a pillanatnak, hogy akik védik az EU határait, azoknak a költségeibe be kell szállnia Brüsszelnek

- jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint ebben a kérdésben egyre több a magyar álláspont támogatója.

Újabb vitáskérdés, hogy a nemzeti bíróságoknak vagy az EU-s bírósági ítéleteknek van-e jogi felsőbbrendűsége. Orbán szerint nyolc ilyen ország van, de csak "7Lengyelországon verik el a port".

"Az Alkotmánybíróság egyértelművé tette, hogy ha akarnánk sem tehetnénk meg, hogy megváltoztassuk a határvédelmünket" - jelentette ki, utalva a testület egyik friss döntésére, amelyet a tranzitzónákban hozott EUB-ítélet kapcsán hozott. Ebben se nem adott igazat a magyar kormánynak, se nem mondta ki az EU-s testület ítéleteinek kötelező érvényét.

A kérdezz-felek

Az első kérdésre a járvány újabb hullámával, az omikron-variáns terjedésével kapcsolatban elmondta, hogy a harmadik oltást tartják kulcskérdésnek. A kötelező oltást viszont nem tartja járható útnak Magyarországnak: még nagyobb ellenállást váltana ki, mint amit most tapasztalnak. Viszont lesznek oltónapok, telefonos, leveles és személyes megkeresések, hogy az emberek vegyék fel az oltást.

"A kórházaink kapacitása fantasztikus. Rengeteg ágyunk van, de még több ágyat tudunk rendelkezés alá vonni" - magyarázta, szerinte nincs is olyan fertőzési hullám, ahol ne lehetne minden emberileg lehetséges kezelést biztosítani a magyar embereknek. A kérdés aktualitását az adja, hogy kedden átlépte a 38 ezret a halálos áldozatok száma.

A jelenlegi árszabályozások - rezsicsökkentés és üzemanyagárak befagyasztása - mellett nem tervez a kormány újabb lépéseket. Helyette a bérek és a nyugdíjak emelésével javítanának a lakosság fizetőképességén.

A még várható témák:

A kormány döntött az elmúlt időszakban a minimálbér-, a közmunkások és szociális szféra dolgozóinak béremeléséről.

Korábban lehetővé tette a kormány, hogy a munkáltatók szabadon döntsenek az oltások kötelezővé tételéről.

Még mindig tart a jogállamisági mechanizmusról, amely az EU-s helyreállítási források elosztását szabályozza, egyelőre a magyar terveket még nem fogadták el a programhoz.

Varga Mihály pénzügyminiszter jelezte, hogy a jövő évben 5 százalék alá szorítják a költségvetési hiányt.

A nyugdíjasok jövőre a várt inflációt meghaladó 5 százalékos emelést kapnak, valamint a teljes, egy havi 13. havi nyugdíjat folyósítják.

