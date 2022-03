Nem arról van szó, hogy Magyarország hajlandó-e drágábban venni a gázt és ezzel segítse Ukrajnát, hanem arról, hogy lesz-e egyáltalán gáz - többek között ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap reggel a közrádióban.

Nem szabad leállítani a magyar gazdaságot

A kormányfő szerint Magyarország finomítóit az orosz típusú olajra fejlesztették ki, többéves munkát igényelne, hogy átálljunk másfajta olajra. Szerinte az a kérdés, hogy leáll-e a magyar gazdaság, hiszen ha nincs olaj és gáz, ezzel járna. Az ukránok azt kérik, hogy teljesen álljon le a magyar gazdaság, de azt nem kérhetik tőlünk, hogy tegyük tönkre magunkat - idézte az Index Orbán Viktort. A lengyel javaslatról, amely békemisszió küldését vetette fel Ukrajnába, azt mondta: az a gond vele, hogy nincs béke, így nincs mit fenntartani. Amíg háború van, csak béketeremtő erőkről lehetne szó, de ez meg azt jelentené, hogy részt veszünk a harcban. A magyar álláspont ugyancsak ellenzi a légtérzár elrendelését Ukrajnában, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök régóta sürget. A légtérzár ugyanis azzal jár, hogy gyakorlatilag légiháborút kellene vívni, ám ez a miniszterelnök szerint tragikus döntés lenne.

Közölte továbbá, hogy Magyarország folyamatosan segítséget nyújt az Ukrajnából érkező menekültek számára. Nehezményezte, hogy ezt az ukrán vezetés figyelmen kívül hagyja. Szerinte ebben a helyzetben ugyan másodlagossá vált, hogyan bántak a magyar kisebbséggel Ukrajnában, de „spongyát rá”, egy ilyen helyzetben nem ez a legfontosabb. Ha nem is ez most a legjelentősebb kérdés, „nem felejtjük el”, hogyan bántak a kárpátaljai magyarsággal – tette hozzá.

Élelmiszerkrízis jöhet

Orbán Viktor beszélt még arról is, hogy a francia elnök vezetésével „megkongatták a vészharangot”, ugyanis a háborúnak van egy olyan negatív következménye is, hogy globális szinten élelmiszerhiány léphet fel. Oroszország és Ukrajna is nagy gabonatermelő, és olyan helyekre is importálnak, ahol hiányt szenvednek. Erről azt mondta, hogy az arab tavasz sem emberjogi mozgalomként indult, hanem éhséglázadás volt. A gabona hiánya ugyanis kontinenseket képes destabilizálni.

A miniszterelnök úgy látja, hogy baj lehet azokban a térségekben, ahonnan „milliószám” érkeznek bevándorlók Európába. Egyúttal közölte: Magyarország jelenleg 17 millió ember élelmiszerrel történő ellátására képes, tehát van feleslegünk. Ugyanakkor, ha az árak elszaladnak, és felmegy az élelmiszer ára, akkor hirtelen megjelennek majd olyan vevők, akik olyan magas árakat ajánlhatnak a magyar termékekért, hogy egész egyszerűen kivonják az élelmiszerkészletet Magyarországról. Ezért kellett bevezetni azt a vitatott döntést, amely „azt mondja, hogy ha gabonát viszel ki Magyarországról, mielőtt megtennéd, azt előzetesen be kell jelentened, és ha az ország ellátásbiztonsága megköveteli, akkor a magyar államnak elővásárlási joga van”.

