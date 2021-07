A kormány úgy döntött, hogy a gazdaságvédelmi alapon belül létrehozza a magyar helyreállítási alapot és elindítja azokat a programokat, amelyeket az európai helyreállítási alap finanszírozna - mondta az MTI szerint a miniszterelnök pénteken. (Technikailag eddig is ez történt, az uniós támogatásokat a magyar költségvetésből előfinanszírozták a kedvezményezetteknek, Brüsszel általában utólag, a számlák benyújtása után utalta a támogatásokat - a szerk.)

Az európai helyreállítási alap legfontosabb ismérve, hogy gyors, ezért ezt késleltetni - várhatóan két hónapos halasztást kér a tárgyalások folytatására az Európai Unió -, éppen az alap értelmét kérdőjelezi meg. Ez a pénz nekünk jár, "tudják késleltetni, de nem tudják nem ideadni", ezért a kormány úgy döntött, hogy ugyanazokat a programokat, amelyeket Brüsszellel már jóváhagyatott, megindítja. "Ki fogjuk fizetni, ha jön Brüsszelből pénz, ha nem" - közölte a kormányfő. (Az Európai Bizottság addig nem fogja jóváhagyni a magyar helyreállítási tervet, amíg a kormány nem hajt végre igazságügyi reformot és ad megfelelő garanciákat arra, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal által feltárt korrupciós ügyeket megfelelően ki is vizsgálják a nemzeti hatóságok - nyilatkozta korábban Didier Reynders jogérvényesülésért felelős uniós biztos az Eurologusnak - a szerk.)

Brüsszel megtámadta Magyarországot, ezért van szükség a gyermekvédelmi népszavazásra - véli a miniszterelnök. A magyar emberek lenézése azt állítani, hogy a kormány valamilyen témáról el akarja terelni a figyelmet a gyermekvédelmi népszavazással. Remélhetőleg januárban, februárban megtarthatják a referendumot - tette hozzá a kormányfő.

Az elmúlt napokban kipattant botrányra, a magyar újságírók és közéleti személyiségek kémszoftverekkel folytatott megfigyeléséről szóló hírekre nem reagált Orbán, csak annyit közölt, hogy "a Pegasus-üggyel kapcsolatban Pintér Sándor belügyminiszter már mindent elmondott".

Magyarország is része lesz a 4. járványhullámnak

A miniszterelnök a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban ismertette: 23 embernél azonosították a delta, kettőnél a gamma variánst, és az egészségügyi szakemberek dolgoznak a helyzet pontos feltérképezésén. Az emberek 55 százaléka túl van két oltáson, így ma Európa egyik legbiztonságosabb országa járványügyi szempontból Magyarország. De a negyedik hullám elkezdődött Nyugat-Európában, és Magyarország is része lesz - idézte Orbán Viktort az MTI.

A felvett oltások a súlyos megbetegedéstől megvédene, augusztus 1-jétől bármely magyar állampolgár kérheti a harmadik oltást, ebből a szempontból Európában Magyarország az első. Az idősekkel ismét külön kell foglalkozni, most is ők vannak a legnagyobb veszélyben, ezért felkeresik azokat, akik nem oltatták be magukat. A 12 év feletti gyermekeknél általános oltási akciót indítanak a beiskolázást megelőző napokban - ismételte meg a miniszterelnök a korábban bejelentett intézkedéseket.

A kormányfő szerint az egészségügyben vállalható az oltás kötelezővé tétele, mert már most is vannak oltások, amelyek ott kötelezők.

A kormány a helyén van, gyors és hatékony

A kormány a helyén van, az operatív törzs működik, folyamatosan elemezi a helyzetet, a kormány célratörően, gyorsan és hatékonyan hozza meg a szükséges döntéseket - véli Orbán Viktor.

A most kezdődő tokiói olimpiáról azt mondta: "ha Magyarország rendezné ezt az olimpiát, semmi akadálya nem lenne annak, hogy ez normális körülmények között valósuljon meg. Sajnálom, nem Magyarország rendezi, keljünk fel hajnalban" - írta a hvg.hu.