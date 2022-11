Az ENSZ BT szerdán tartott szavazást az ügyben, amelyhez az orosz fél egy héttel ezelőtt egy 310 oldalas dokumentumot nyújtott be, ami állításuk szerint bizonyítja, hogy megalapozott gyanúja lehet annak, hogy az USA védelmi minisztériuma olyan ukrán laboratóriumokkal működik együtt, amelyek tiltott biológiai fegyvereket gyárthatnak.

Vaszilij Nebenzja orosz követ egy 2005-ös megállapodást emelt ki a Pentagon és az ukrán egészségügyi minisztérium között, ami kifejezetten a tiltott biológiai fegyverek fejlesztésének felhasználására való technológiák, anyagok és információk terjedését volt hivatott megakadályozni.

Az orosz fél szerint az így átcsoportosított pénzek valójában az ukrán védelmi minisztériumhoz, és olyan személyekhez kerülnek, akiken keresztül a Kijevben, Lvivben, Odesszában és Harkivban létesített laboratóriumokat pénzelnek.

Az amerikaiak nagykövete, Linda Thomas-Greenfield mindezt azzal cáfolta, hogy se az USA, se a független Ukrajna nem fejlesztett és nem tárolt soha biológiai fegyvereket, és máshogyan se járult hozzá a terjedésükhöz. Éppen ellenkezőleg, az USA az 1990-es évek óta dolgozik együtt a volt Szovjetunió térségében, hogy leszereljék a hidegháborús időkből hátrahagyott tiltott tömegpusztításra alkalmas fegyvereket - írja az AP.

Arcátlan kérelem

A szavazáson csak Kína támogatta az orosz kezdeményezést, amit az USA, Franciaország és az Egyesült Királyság leszavazott. A fennmaradó 10 tag tartózkodott a szavazástól, többnyire azzal az érveléssel, hogy az orosz bizonyítékok valótlanok, és az ENSZ-nek kapacitása és hajlandósága se nagyon lenne a vizsgálószerv gyors felállítására.

Az oroszok javaslata szerint minden országból delegált csoportot kellett volna küldeni, ami az ENSZ álláspontja szerint már csak azért sem működhet, mert az oroszok részei a konfliktusnak, így nem vehetnének részt egy objektív felülvizsgálatban.

Kérelmük elbírálásában nem segít, hogy Oroszország a Biztonsági Tanácson belüli vétójával minden egyéb számukra kellemetlen ENSZ-tevékenységet korlátoz Ukrajnában. Az is alaptalanná teszi az orosz kezdeményezést, hogy szeptemberben a 197 tagú biológiai fegyverek leszereléséért is felelős ENSZ szerv is hiteltelennek minősítette az orosz vádakak.

Piszkos bombákat a NAÜ vizsgálja



Mindeközben egy másik ENSZ-szerv, az eddig zaporizzsjai atomerőmű ügyével foglalkozó Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) két napja kezdett bele független vizsgálatába, ami a radioaktív és egyéb tiltott anyagokkal dúsított, úgynevezett "piszkos bombák" fenyegetését hivatott ellenőrizni.

Az állítólagos ukrán fenyegetést ez esetben is az oroszok dobták be, de Kijev attól tart, ezt pontosan azért tették, hogy előmelegítsenek egy hamis-zászlós műveleteket, amikkel maguknak szolgáltathatnának ürügyet a durvább katonai fellépésre. A NAÜ elsősorban az oroszok által kijelölt gyárterületeken vizsgálja, hogy gyárthatnak-e ilyen robbanóeszközöket; a plusz vizsgálatok ellenére gyors választ ígértek a múlt héten.