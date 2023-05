Magyarországon 2023. március végén 674 olyan gazdasági társaság működött, amelyek teljesen vagy részben orosz tulajdonban voltak. Ezek közül 97-et alapítottak az után, hogy Oroszország megindította háborúját Ukrajna ellen – írja a Szabad Európa.

Az egyik cég például informatikai titkosításokat fejleszt, ehhez még engedéllyel is rendelkezik az FSZB-től, azaz az orosz titkosszolgálattól.

Olyan is akad, amelyik feltehetőleg Paksnak lobbizik, a háború után alapított egyik, rövid életű cégnek pedig az oroszországi kommunisták egyik politikusához volt köze – derül ki a bonyolult szálakat felgöngyölítő portál cikkéből.

Hiába azonban az uniós tagság és a magyar kormány barátságos viselkedése Oroszországgal szemben, több forrás is arról beszélt, hogy más országokhoz képest egyébként nem kezelik kiemelten Magyarországot az üzleti lehetőségeket kereső oroszok.

Egyre jellemzőbb, hogy el akarnak jönni Oroszországból, mert nem akarnak harcolni, vagy úgy gondolják, hosszú távon rossz lesz ott lenni és ehhez szeretnék megteremteni az egzisztenciát

– mondta egy névtelenséget kérő szakértő, aki külföldieknek segít magyarországi cégek alapításában.

„Ami leginkább változott, az az, hogy leginkább olyan emberek érkeznek ide Oroszországból, akik át szeretnének települni az Európai Unióba” – mondta a lapnak Alekszej Morozov, egy orosz ügyfélkörrel rendelkező, cégalapítással is foglalkozó cég, a Starimpex Hungary Kft. ügyvezetője.

Arra is rámutatott, hogy akik ide érkeznek, azok száz százalékban itt szeretnének fejlődni. Ami közös bennük, az az, hogy





semmilyen formában nem akarnak asszociálódni a kialakult politikai helyzettel, ami az ukrán–orosz konfliktust illeti, háborúellenesek





Az Ukrajna elleni invázió megindítását követően azonban a szankciók megkerülésére is elkezdtek cégeket alapítani külföldön orosz állampolgárok,

„Sokan mostanában ismerték fel, hogy a szankciók akkor is életben lesznek, ha a háborúnak vége, ezért hosszú távra kell berendezkedni. Azok, akik tisztára akarják mosni a pénzüket, most fognak hosszú távú döntéseket hozni”

– mondta egy másik szakértő.

És jöttek persze a titkosszolgálati fedőcégek is:

a Szabad Európa legalább négy ilyen céget talált.

A háború megindítását követően két hónappal Magyarországon is megjelenő ITK System a magyar cégjegyzék szerint számítógépek nagykereskedelmével foglalkozik, ám valójában informatikai titkosításokat fejlesztenek, ehhez pedig a Szövetségi Biztonsági Szolgálattól (FSZB) is van engedélyük.

A tulajdonosnak a másik cége a Lex Systems, amelynek fő profilja, hogy orosz állampolgároknak intézett vízumot külföldön (főleg az Európai Unióban), amihez számos európai országban voltak képviseleteik. A portál Oroszország-szakértő forrása szerint

ilyen hozzáférést mezei vállalkozók nem kapnak, minimum az orosz titkosszolgálatoknak kell hogy rálátásuk legyen a tevékenységre.

Az ITK System egyébként nem válaszolt a portál megkeresésére.

A moszkvai illetőségű novemberben alapított DGK Navigation Kft. hivatalosan természettudományi műszaki kutatás-fejlesztéssel foglalkozik. A tulajdonos oroszországi cége, a Gyronav azonban a drónok működéséhez elengedhetetlen precíziós giroszkópokat és navigációs rendszereket fejleszt és gyárt. A lapnak a haditechnikai iparban dolgozó forrás azt mondta,

ami orosz és drón, az nem lehet civil

az orosz szerveknek tehát minimum rálátásuk kell, hogy legyen a cég tevékenységére. A DGK Navigation Kft. szintén nem reagált a portál megkeresésére.

A szeptemberben bejegyzett IRIAS Hungarynek számos tevékenységi köre van, köztük társadalomtudományi kutatás, munkaközvetítés vagy hírügynökségi tevékenység. A magyar fióktelep képviselője és az anyavállalat főigazgatója nem mellesleg nukleáris szakértő, aki támogatja az Ukrajna elleni háborút, és a szovjet tapasztalatokat hasznosítaná az Oroszország elleni szankciók megkerüléséhez.

Emellett évek óta egyengeti a Paks II.-beruházás útját Magyarországon, a portál információi szerint mostani felbukkanása is ezzel lehet kapcsolatos.

Igaz, csak tavaly február és április között volt aktív az ingatlannal foglalkozó Monblan-D Kft., tulajdonosa az a Dmitrij Kononenko orosz politikus, aki 2011 és 2016 között a kommunisták színeiben országgyűlési képviselő volt Oroszországban. Kononenko nemcsak politikusként, de üzletemberként is ingatlanban utazik, több, ingatlannal (építés, eladás, bérbeadás, működtetés, hitelezés) foglalkozó cégben is részt vett, amelyek igen jövedelmezők voltak. Egyikben Gennagyij Andrejevics Zjuganov, az oroszországi kommunista párt vezetője volt az üzlettársa, aki jelenleg is képviselő a Dumában. A legtöbb orosz képviselőhöz hasonlóan Kononenko és Zjuganov is ukrán szankciós listán szerepel.