Az oroszok ugyan ősz óta igyekeznek kihasználni Európa szorult helyzetét, és több gázt semmiképpen nem szállítanak, mint amennyit nagyon muszáj, leállás azonban nem volt. A vevő és az eladó egymásra utaltsága ellenére nem irreális forgatókönyv, hogy a háború miatt mégis leállnak az Európába irányuló orosz szállítások - írja G7 a lehetséges forgatókönyveket firtató cikkében.

Az oroszok részesedése az elmúlt időszakban a teljes európai gázimportból nagyjából 40 százalék. Ez havi szinten mostanában 10-12 milliárd köbméter. A nyári hónapokban még segíthet ha a norvégok és az észak-afrikai országok felpörgetik a szállításokat (ahogy a norvégok ezt meg is tették már), illetve az Egyesült Államokból több cseppfolyós gáz érkezik, esetleg még a hollandok is lazítanak a kitermelési szigoron. A gond csak az, hogy nyáron mindenki télre tartalékol, így normál esetben az április és október között sokkal több gáz érkezik Európába, mint amennyit ténylegesen elhasználunk.

Ráadásul a gázkáosz eredményeként tavaly annyira rosszul sikerült a nyári felhalmozás, hogy most az enyhe tél ellenére is kifejezetten kevés gáz van az európai tárolókban. Ezért ha leállnak az orosz gázszállítások, akkor pedig április közepére lényegében kiürülhetnek a tározók.

Így minden elemzés azzal számol: ha tényleg gond lesz az orosz szállításokkal, akkor korlátozni kell az ipari felhasználást és az áramtermelésből is jó eséllyel ki kell vonni a gázalapú erőművek jelentős részét. Egy elhúzódó konfliktus esetén azonban még ez sem valószínű, hogy elég lenne. Ha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, akkor őszre nagy baj lehet.

Még ha idővel sikerül is rendezni a helyzetet, akkor is jó esély van rá, hogy nyár végén-ősz elején rohamtempóban kell majd tölteni a tározókat, ami akárcsak tavaly, most is meredek áremelkedéshez vezethet. A piac várakozásai alapján pedig ez egy elég reális forgatókönyv.

