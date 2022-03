A nagyjából 65 kilométer hosszú konvojról még hétfőn és vasárnap készültek szatellitfelvételek, amelyeket a Maxar Technologies hozott nyilvánosságra. Az űrtechnológiával foglalkozó cég a a közelmúltban többször biztosított felvételeket, amik alátámasztották az amerikai hírszerzés által közölt orosz csapatmozgásokat.

A BBC keddi értesülései alapján nagyjából 27 kilométerre lehetnek a Kijevtől a mostanra üzemanyaggal is ellátott orosz csapatok. A Washington Post cikkje szerint az amerikai védelmi minisztérium azt feltételezi, hogy a hétfőn hatalmas bombázást elszenvedő Harkovhoz hasonlóan, Kijevet is megpróbálják körbevenni.

A több kilométeres konvoj egyes részein akár 3-4-esével is egymás mellé tömörülve vonulnak a járművek, köztük tankok, csapatszállítók, és üzemanyagszállító kocsik is vannak. Az ukrán sereg továbbra is közvetlen támogatás nélkül néz szembe a fővárost lerohanni készülő orosz katonákkal. de Kijev nem tervezi a kapitulációt.

Eközben a fehérorosz elnök Aljakszandr Lukasenka hétfőn azt állította, országa nem tervez bekapcsolódni a háborúba. Kijelentése ugyanakkor erősen megkérdőjeleztető, miután hétvégén még nagyobb tejhatalmat adó alkotmánymódosítást fogadtatott el kérdéses tisztaságú népszavazáson, aminek hatására tömegtüntetések kezdődtek több fehérorosz nagyvárosban.

A Maxar korábban arról is közölt képeket, hogy az ország déli részén egyéb nagyobb mozgások is megkezdődtek. Ugyan a felvételeken látható történéseket hivatalos forrás azóta sem erősítette meg, az ukrán határtól mindössze 32 kilométerre csapatszállító helikopterek, és egyéb felszerelések állomásoznak.

